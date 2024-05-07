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خبراء يحذرون من استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الكذب

الذكاء الاصطناعي إدارة المشاريع
الذكاء الاصطناعي
أ أ
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حذر خبراء في علم النفس بألمانيا من استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات كشف الكذب.
وخلال تقرير نشرته دورية "اتجاهات في العلوم المعرفية" استشهدت عالمة النفس كريستينا زوخوتسكي من جامعة ماربورغ الألمانية وعالم النفس ماتياس غامر من جامعة فورتسبورغ الألمانية باستخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الكذب باستجواب الذين يرغبون في دخول الاتحاد الأوروبي على حدود الاتحاد أو المشتبهين في قضايا جنائية.اضافة اعلان

الذكاء الاصطناعي وكشف الكذب

وقالت زوخوتسكي وغامر في إشارة إلى المشروع الأوروبي لمراقبة الحدود "آي بوردر كنترول" إن هناك مشاكل مختلفة في هذه التقنية، وأوضحا أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن صندوق أسود لا يمكن فهم أحكامه من الخارج، ولا يمكن التحقق من صحتها، مضيفين أن هناك أيضاً خطر الحصول على نتائج غير صحيحة.

أجهزة كشف الكذب التقليدية

وأوضحت زوخوتسكي في بيان: "أن استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الكذب يعتمد على افتراض أن من الممكن تحديد إشارة واضحة أو مجموعة مؤشرات تشير إلى الخداع"، موضحة أنه على مدار عقود لم تتمكن الأبحاث العملية من تحديد مثل هذه الأدلة.
ويؤكد الخبراء، أن أجهزة كشف الكذب التقليدية، لاستخلاص حقيقة الأقوال من ردود الفعل الجسدية مثل ضغط الدم والنبض والتنفس، تعتبر منذ فترة طويلة غير علمية.

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