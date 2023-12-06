الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قريبا.. إضافة الصوت إلى ميزة مشاركة الشاشة في واتساب

واتساب 2
واتساب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يعمل تطبيق  التراسل الفوري واتساب على دعم الصوت في ميزة مشاركة الشاشة، والتي ظهرت لأول مرة هذا العام.

ويمكن للمستخدمين، مشاركة شاشتهم أثناء مكالمة فيديو عبر واتسآب، ولكن لا يوجد صوت قادم من التطبيق (التطبيقات)، لكن من المتوقع أن تتم إضافة هذه الميزة إلى واتس آب في وقت قريب.اضافة اعلان

ميزة الدعم الصوتي


وتم رصد إمكانية الدعم الصوتي لميزة مشاركة الشاشة في واتساب في عملية تفكيك ملف APK التي تكشف عن سلسلة تعليمات برمجية تؤكد أن الصوت قادم بالفعل. ويقول السطر: "جديد: استمع إلى الفيديو والموسيقى الصوتية معاً. عند مشاركة الشاشة، ستتم أيضاً مشاركة الصوت الذي تقوم بتشغيله على جهازك مع الأشخاص المشاركين في مكالمتك".

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

مزايا واستخدامات عديدة


وتم العثور على هذا السطر في الإصدار 2.23.25.20 من تطبيق واتساب بيتا لنظام أندرويد، بحسب موقع فون أرينا.

وسيكون الدعم الصوتي مفيداً في العديد من الاستخدامات، مثلا أثناء مكالمات العمل لتقديم العروض التقديمية، وأثناء مكالمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والمزيد.

اقرأ أيضا

هاكرز
4:36 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

حتى لاتسقط في فخ الهاكرز.. 5 ثغرات تتسبب في اختراق هاتفك بسهولة

جي ميل
3:24 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

"جوجل" تكشف عن نظام متطور يكشف البريد الإلكتروني المزعج والمحتوى الضار

شبكة الجيل الخامس
2:14 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

5.3 مليار مستخدم لشبكة الجيل الخامس خلال 6 سنوات

وداعًا أرقام الهواتف في فيسبوك
4:21 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

حقبة جديدة في واتساب.. وداعًا أرقام الهواتف

اقرأ أيضا

عاجل.. ميتا تقرر إجراء هذه الخطوة الصادمة في فيسبوك ماسنجر وإنستجرام

شركة زووم تتيح التطبيق عبر جهاز "آبل تي في"

أيرباص تبتكر "تاكسي طائر" ذاتي القيادة يعمل داخل المدن

في ثوانٍ فقط.. كيف تنشئ صورة رمزية على واتساب؟

كاميرا 200 ميجابكسل.. تعرف على سعر هاتف هونور 90 في المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

واتساب 3:33 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في ثوانٍ فقط.. كيف تنشئ صورة رمزية على واتساب؟

واتساب 2 9:33 م السبت، 02 ديسمبر 2023

واتساب يتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة على هذا التطبيق

واتساب 2:44 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

واتساب يطلق ميزة "الرمز السري" للمحادثات الأكثر خصوصية.. إليك كيفية استخدامها

واتساب 8:50 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بعد حذفها لأسباب أمنية .. "واتساب" يعيد ميزة مهمة

اقرأ أيضا

هواتف سامسونج
2:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

3 نصائح لتحسين أداء بطارية هذا النوع من الهواتف

اختراق الحسابات 2
9:14 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

4 أخطاء تعرض هاتفك الذكي للاختراق

مبادرة الذكاء
2:57 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

158طالبا وطالبة يمثلون المملكة في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
10:02 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. تحديث أمني من "أبل".. إليك كيفية تنزيله على هاتف "آيفون"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-12-05 at 10.19.16 PM
11:34 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

خطوات تجديد الإقامة أون لاين عبر منصة "مقيم"

إدارة تعليم جدة
11:32 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في هذه المدارس

النيابة العامة
11:03 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبة موجعة بشأن التزوير في حضور وانصراف الموظف

طلاب المدارس
11:02 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس محافظة بدر غدًا الأربعاء

المتهم
10:50 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

فيديو يوثق أحدث حيلة لوافدين يروجون مواد مخدرة في المدينة المنورة

رابت - الراتب - ريال -
10:22 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

بالفيديوجراف .. شروط التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية