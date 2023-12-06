قريبا.. إضافة الصوت إلى ميزة مشاركة الشاشة في واتساب

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يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على دعم الصوت في ميزة مشاركة الشاشة، والتي ظهرت لأول مرة هذا العام.



ويمكن للمستخدمين، مشاركة شاشتهم أثناء مكالمة فيديو عبر واتسآب، ولكن لا يوجد صوت قادم من التطبيق (التطبيقات)، لكن من المتوقع أن تتم إضافة هذه الميزة إلى واتس آب في وقت قريب. اضافة اعلان





ميزة الدعم الصوتي



مزايا واستخدامات عديدة



وتم رصد إمكانية الدعم الصوتي لميزة مشاركة الشاشة في واتساب في عملية تفكيك ملف APK التي تكشف عن سلسلة تعليمات برمجية تؤكد أن الصوت قادم بالفعل. ويقول السطر: "جديد: استمع إلى الفيديو والموسيقى الصوتية معاً. عند مشاركة الشاشة، ستتم أيضاً مشاركة الصوت الذي تقوم بتشغيله على جهازك مع الأشخاص المشاركين في مكالمتك".وتم العثور على هذا السطر في الإصدار 2.23.25.20 من تطبيق واتساب بيتا لنظام أندرويد، بحسب موقع فون أرينا.وسيكون الدعم الصوتي مفيداً في العديد من الاستخدامات، مثلا أثناء مكالمات العمل لتقديم العروض التقديمية، وأثناء مكالمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والمزيد.