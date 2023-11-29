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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد حذفها لأسباب أمنية .. "واتساب" يعيد ميزة مهمة

واتساب
واتساب
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أعاد تطبيق واتساب مرة أخرى ميزة "العرض لمرة واحدة" المخصصة للصور ومقاطع الفيديو، وذلك بعد مرور عام على إزالتها لأسباب أمنية.
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نسخة الحاسب الآلي:


وتتوفر هذه الميزة على نسخة الحاسب الآلي "واتساب ويب" وسطح المكتب.

وعند تفعيل ميزة “العرض لمرة واحدة” في تطبيق “واتساب”، تنتهي صلاحية الرسائل المرسلة خلال 14 يوما من إرسالها، في حال عدم فتحها.

الوسائط المرسلة:


كما أن الوسائط المرسلة، لا تحفظ في قسم الصور أو المعرض لدى المستلم، كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو مشاركتها بأي طريقة.

ويمكن حاليا استخدام هذه الميزة لمستخدمي تطبيق واتساب على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل “ويندوز”، أو “ماك أو إس”، مع شرط تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح.

استقبال كود التحقق عبر البريد


في وقت سابق، أطلقت منصة المراسلة الفورية "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.

وتتيح عملية ربط حساب واتساب بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.

طريقة تسجيل دخول بديلة

وتعد هذه طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة.

ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا.

إطلاق الخدمة لمستخدمي أندرويد خلال أيام

وأصبحت الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين عبر التحديث الأخير للتطبيق في هواتف آيفون الذي يحمل رقم 23.24.70، ومن المقرر إطلاقها أيضًا لمستخدمي نظام أندرويد خلال الأيام المقبلة.

ليست بديلة عن رقم الهاتف ولكنها إضافية

ومن الجدير بالذكر، أن عناوين البريد الإلكتروني لا تمثل بديلاً لأرقام الهواتف، بل تمنح المستخدمين فقط طريقة وصول إضافية لحساباتهم التي أنشأوها بأرقام هواتفهم.

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