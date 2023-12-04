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صحيفة تواصل الالكترونية

في ثوانٍ فقط.. كيف تنشئ صورة رمزية على واتساب؟

واتساب
تطبيق واتساب
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أطلق "واتساب" للرسائل المشفرة، في العام الماضين، تطبيق (الأفاتار) للصور الرمزية، مما يسمح للمستخدم بإنشاء صورة كرتونية له لاستخدامها للملف الشخصي. اضافة اعلان
وأدخل التطبيق، مميزات إضافية تجعل إنشاء هذه الصور الرمزية أكثر بساطة.
 وبينما كان يتعين على المستخدمين في السابق إنشاء هذه الرسوم المتحركة يدويًا، يتيح "واتساب" الآن إنشاءها في غضون ثوانٍ - باستخدام صورة شخصية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل". 


أكثر من مليار صورة رمزية

وقامت شركة "ميتا" المالكة لـ "واتساب" بطرح الصور الرمزية في ديسمبر من العام الماضي، بعد أن حققت نجاحًا على كل من "فيسبوك" و"إنستجرام".
وفقًا لعملاق التكنولوجيا، تم إنشاء أكثر من مليار صورة رمزية حتى الآن. 
لكنه كان على المستخدمين إنشاء هذه الصور الرمزية من الصفر، واختيار كل شيء بدءًا من لون البشرة وحتى الأوفيت، قبل أن تجعل "ميتا" إنشاء الصور الرمزية أسهل.  
وأوضح "واتساب": "يمكنك الآن التقاط صورة شخصية مباشرة، وفي ثوانٍ سنقدم لك خيار الصورة الرمزية المقترح الذي تم إنشاؤه من صورتك". 
وأضاف: "يمكنك الاختيار من بين الخيارات المتوفرة وتخصيصها بشكل أكبر لتمثيل نفسك بشكل أفضل".

خطوات تجربة الميزة الجديدة

إليك كيفية تجربة الميزة الجديدة في ملفك الشخصي في واتساب: 
افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي
انقر على الإعدادات 
اضغط على "الصورة الرمزية"
اضغط على "إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك". 

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