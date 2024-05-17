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أبهروا العالم.. طلاب المملكة يحققون 18 جائزة كبرى بمعرض "آيسف" الدولي للعلوم بلوس أنجلوس

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طلاب المملكة يحققون 18 جائزة كبرى بمعرض "آيسف"
أ أ
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حقّق طلاب وطالبات المملكة، 9 جوائز خاصة خلال مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 10 - 18 مايو الجاري.اضافة اعلان

تقديم 18 جائزة خاصة لأبرز المشاريع

وللعام الـ 18 على التوالي، تُسجل المملكة حضورها في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" بلوس أنجلوس، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" كراعٍ رئيسي، من خلال تقديم 18 جائزة خاصة لأبرز المشاريع المشاركة في مجالات العلوم والتقنية.


تشجيع الطلبة الموهوبين حول العالم

وأكد مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار في "موهبة" المهندس أنس الحنيحن، أن الجوائز الخاصة تشمل 12 منحة شاملة التكاليف لدراسة البكالوريوس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و 6 جوائز أخرى عبارة عن منحة للانضمام إلى برنامج موهبة الإثرائي العالمي، وهو برنامج تفرغي لمدة 3 أسابيع في إحدى الجامعات المميزة بالمملكة.

وأضاف أن مؤسسة "موهبة" تقدم سنوياً منذ عام 2010 جوائز خاصة لعدد من المشاركين حول العالم في معرض "آيسف" في مختلف المجالات التي تعزز اهتمام المملكة، بهدف استقطاب الموهوبين والمبدعين وجمعهم مع موهوبي المملكة انطلاقا من رؤية المملكة 2030, ودور المملكة المهم لتشجيع الطلبة الموهوبين والمبدعين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجالات واعدة تسهم في ازدهار البشرية وتحقيق التنمية والمستدامة.



طلبة المملكة يحصلون على 133 جائزة

 وتعد هذه المشاركة الـ 18 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، وقد حصل طلبة المملكة خلال المشاركات السابقة على 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، ويمرون قبل مشاركتهم في آيسف برحلة طويلة من التدريب والتأهيل، من خلال برامج موهبة التي يتلقونها طيلة انضمامهم لها بعد اكتشافهم، وتؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي والبحثي المتقدم.

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