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صحيفة تواصل الالكترونية

واتساب يطلق ميزة "الرمز السري" للمحادثات الأكثر خصوصية.. إليك كيفية استخدامها

واتساب
واتساب
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ما من أحد يرغب في انتهاك خصوصيته، أو الكشف عن محتوى الرسائل التي يتبادلها مع الآخرين، لذا فإن إضفاء السرية عليها يظل الهدف الذي يسعى إليه مستخدمو التطبيقات والمنصات الإلكترونية المختلفة.اضافة اعلان
ويعد تطبيق "واتساب"، أبرز التطبيقات التي تعني بالحفاظ على خصوصية المستخدمين، من خلال تشفير الرسائل المتبادلة بينهم.
وأطلق "واتساب" ميزة (Chat Lock) في مايو الماضي، مما يسمح للمستخدمين بقفل المحادثات الخاصة باستخدام رمز مرور الهاتف أو Face ID أو بصمة الإصبع.

Secret Code

ويعد (Secret Code) امتدادًا لهذه الميزة، والذي يتيح للمستخدمين تعيين كلمات مرور فردية للمحادثات المختلفة، عبر اختيار استخدام الكلمات أو الرموز التعبيرية للرمز السري الخاص بهم. 
وقال واتساب: "نطلق اليوم رمزًا سريًا، وهو طريقة إضافية لحماية تلك الدردشات وجعل العثور عليها أكثر صعوبة إذا كان شخص ما لديه حق الوصول إلى هاتفك أو كنت تشارك الهاتف مع شخص آخر".
وأوضح: "باستخدام الرمز السري، ستتمكن الآن من تعيين كلمة مرور فريدة مختلفة عما تستخدمه لفتح هاتفك لمنح محادثاتك المقفلة طبقة إضافية من الخصوصية". 

إخفاء المجلد بالكامل من قائمة الدردشة

وعلى الرغم من أن الدردشات المقفلة مؤمنة حاليًا في مجلد منفصل، فإنه سيكون لدى المستخدمين الآن أيضًا خيار إخفاء هذا المجلد بالكامل من قائمة الدردشة. 
وإذا قمت بتحديد هذا الخيار، فلن يمكن اكتشاف محادثاتك إلا عن طريق كتابة الرمز السري الخاص بك في شريط البحث.   
وأضاف واتساب: "عندما تكون هناك دردشة جديدة تريد قفلها، يمكنك الآن الضغط لفترة طويلة لقفلها بدلاً من زيارة إعدادات الدردشة". 
ومن المقرر أن تكون الميزة متاحة عالميًا في غضون الأشهر المقبلة.

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