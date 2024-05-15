تغيير تاريخي.. "جوجل" تعتمد الذكاء الاصطناعي في محركها الشهير

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كشفت عملاق التكنولوجيا "جوجل"، عن دمج الذكاء الاصطناعي في محركها البحثي الشهير، فيما يعد أكبر تغيير يشهده منذ ربع قرن.

وفي مؤتمرها السنوي للمطورين في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء، استعرضت "ألفابت" الشركة الأم لـ "جوجل" كيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالها، بما في ذلك نسخة أحدث من روبوت الدردشة الآلي "جيميناي" ومحركها البحثي الشهير.





صراع جوجل وأوبن إيه. آي



عرض الإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي



مخاوف من تأثيرات الخطوة على المواقع الإلكترونية



ويأتي ذلك في محاولة للإبقاء على سيطرتها الطويلة على البحث عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من سحب روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي) الذي أطلقته إطلاق شركة "أوبن إيه. آي" في أواخر 2022.ومن التحديثات التي كشفت ألفابت النقاب عنها "فلاش"، أحدث نسخة من عائلة "جيميناي 1.5" لنماذج الذكاء الاصطناعي، وهو أسرع وأرخص في التشغيل.ونموذج أولي يسمى "بروجيكت أسترا" يمكنه التحدث مع المستخدمين عن أي شيء تلتقطه كاميرا هواتفهم الذكية في الوقت الفعلي، وكذلك نتائج بحث مصنفة تحت عناوين رئيسة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.وقالت "جوجل"، إنها ستبدأ في عرض الإجابات عبر محركها البحثي التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بعد تجربة أولية في الولايات المتحدة وبريطانيا.وسيؤدي ذلك إلى ظهور إجابات الأسئلة في الجزء العلوي من صفحة نتائج البحث بدلاً من قائمة الروابط.وتقول "جوجل" إن هذه الميزة قد تم استخدامها بالفعل مليارات المرات في المرحلة التجريبية، ولكن سيتم نشرها ابتداءً من اليوم على نطاق واسع.وتعتزم "جوجل" طرح ميزة AI Overviews لكافة المستخدمين في الولايات المتحدة أولًا بداية من اليوم، على أن توفرها لاحقًا في باقي البلدان خلال وقت قريب.وتتوقع أن تكون هذه الميزة متاحة لأكثر من مليار مستخدم بحلول نهاية عام 2024.ولن يكون بإمكان المستخدمين إيقاف مزايا البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تمامًا، لكن ستضيف "جوجل" خيارات لتخطي إجابات الذكاء الاصطناعي وإظهار الروابط فقط.وكانت هناك مخاوف من أن هذه الخطوة قد تضر بصانعي المحتوى والناشرين الذين يعتمدون على الأشخاص الذين يزورون مواقعهم الإلكترونية.لكن جوجل تدعي أن هذه الميزة AI Overviews تؤدي إلى قيام الأشخاص "بزيارة مجموعة أكبر من المواقع الإلكترونية للحصول على المساعدة في الأسئلة الأكثر تعقيدًا".وقالت ليز ريد، نائب الرئيس، رئيس قسم البحث في "جوجل": "نرى أن الروابط المضمنة في AI Overviews تحصل على نقرات أكثر مما لو ظهرت الصفحة كقائمة ويب تقليدية".وأضافت: "بينما نقوم بتوسيع هذه التجربة، سنواصل التركيز على إرسال زيارات قيمة إلى الناشرين والمبدعين".يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه "جوجل" على مواكبة شركة "أوبن آي"، التي كشفنت يوم الاثنين عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي وإصدار لسطح المكتب من "تشات جي بي تي"، إلى جانب واجهة مستخدم محدثة.