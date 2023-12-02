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صحيفة تواصل الالكترونية

واتساب يتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة على هذا التطبيق

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بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب، اختبار ميزة تجريبية جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة"status"على إنستجرام.

التحديث القادم من واتساباضافة اعلان


ومن المقرر أن تكون هذه الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين في التحديث المستقبلي لتطبيق واتساب.
 
وأوضح موقع wabetainfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، أن الميزة متاحة في الاصدار التجريبي من واتساب لنظام Android 2.23.25.20، والمتوفر على متجر Google Play، فإن التطبيق يتيح مشاركة تحديثات الحالة  على انستجرام.
 

تحسين ميزة المشاركة


وبالإضافة إلى خيار القدرة على مشاركة تحديثات الحالة على فيسبوك، يعمل تطبيق واتساب أيضًا على تحسين ميزة المشاركة لجعلها متوافقة مع انستجرام، ومن المقرر إصدارها في المستقبل.
يذكر أن المستخدمين يتحكمون دائمًا في المحتوى الذي يريدون مشاركته من خلال إدارة جمهور قصة Instagram الخاصة بهم. 
ولن تساعد هذه الميزة المستخدمين على توفير الوقت فحسب، بل ستعزز أيضًا موثوقية واتساق مشاركة المحتوى عبر WhatsApp وInstagram، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن هذه الميزة ستكون اختيارية، مما يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون تمكينها أم لا عبر حساباتهم في واتساب.


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