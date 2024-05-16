اختراق مذهل.. إزالة الرصاص من الماء بطريقة بسيطة غير مكلفة

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توصل باحثون في معهدي ماساتشوستس للتكنولوجيا وجورجيا للتكنولوجيا إلى طريقة لإزالة الرصاص من الماء باستخدام خميرة البيرة المعاد تدويرها.

ويعتمد الاختراق على دراسة أجراها الباحثون أنفسهم في عام 2021، والذي يفيد بأن كمية من خميرة البيرة المهملة لمدة عام من مصنع واحد يمكن أن تعالج إمدادات المياه بالكامل في مدينة بوسطن الأمريكية.





طريقة إزالة الرصاص من الماء



ميزة كبيرة



وفي إطار عملية تسمى الامتصاص الحيوي، يمكن للخميرة أن تمتص بسرعة آثار الرصاص إلى جانب المعادن الثقيلة الأخرى من الماء.وقام الباحثون بتعبئة الخميرة داخل كبسولات هيدروجيل خاصة، مما أدى إلى إنشاء مرشح فعلي للمياه من الرصاص.وفقًا لما ذكره الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة "RSC Sustainability"، فإنه من السهل إزالتها من الماء بمجرد أن تصبح جاهزة للشرب.وقالت الباحثة باتريشيا ستاثاتو: "لدينا هيدروجيل يحيط بالخميرة الحرة الموجودة في المركز، وهي مسامية بدرجة كافية للسماح بدخول الماء، والتفاعل مع الخميرة كما لو كانت تتحرك بحرية في الماء، ثم تخرج نظيفة".وأضافت: "إن حقيقة أن الخميرة نفسها ذات أساس حيوي وحميدة وقابلة للتحلل الحيوي هي ميزة كبيرة مقارنة بالتقنيات التقليدية"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".ويعمل الفريق على إعداد مفهوم لمعالجة مياه الصنبور في المنازل أو بكميات كبيرة في محطات المعالجة.وقال الباحث ديفاشيش جوخالي: "نعتقد أن هناك جانبًا مثيرًا للاهتمام يتعلق بالعدالة البيئية في هذا الأمر، خاصة عندما تبدأ بشيء منخفض التكلفة ومستدام مثل الخميرة، وهي متوفرة بشكل أساسي في أي مكان".