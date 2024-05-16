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سر غضب مستخدمي "آيفون" من تحديث iOS 17.5

هاتف آيفون 15 بلس
هواتف آيفون
أ أ
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تفاجأ مستخدمو هواتف آيفون باستعادة الصور المحذوفة منذ سنوات غير المرغوب فيها، في نظام التشغيل iOS 17.5 - الذي حثت شركة "أبل" على تنزيله على الفور.اضافة اعلان

الصور القديمة المحذوفة

ويتعلق الأمر ببعض الصور الخاصة جدًا، مما أصاب أحد المستخدمين بحالة من الصدمة عند رؤيتها تظهر فجأة في ألبوم الكاميرا بعد سنوات من حذفها.
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إنها تواصلت مع شركة "أبل" للتعليق.
وكان للتحديث، الذي تضمن ترقيات أمنية وميزات جديدة وبعض التغييرات التجميلية، له تأثير مماثل على مستخدم آخر قال إنه كان لديه أربع صور من عام 2010 ظهرت في الظهور مع تحميل أحدث الصور على تطبيق "آي كلاود"، على الرغم من حذفها مرارًا.
ووصف آخرون على منصة "إكس"، الصور التي تم إرجاعها بشكل غير مرغوب فيه، بأنها "أسوأ تجربة برمجية على الإطلاق".
وقال أحد المستخدمين، إن 25 رسالة بريد صوتي عادت للظهور فجأة على هاتفه أيضًا.

أسباب المشكلة

وقدمت مدونة التكنولوجيا "ماك رومرز – MacRumors" بعض التفسيرات المحتملة لهذا الأمر الذي أثار غضب المستخدمين.
وقال: "قد تكون التقارير بسبب خطأ في الفهرسة، أو تلف مكتبة الصور، أو مشكلة في المزامنة بين الأجهزة المحلية وصور آي كلاود".
وأضاف: "الاحتمال الآخر هو أنه أثناء محاولة إصلاح خطأ مزامنة الصور الذي حدث في iOS 17.3 ، تسببت أبل عن غير قصد في حدوث مشكلة مزامنة جديدة قد تتضمن نسخًا احتياطية على آي كلاود".
يأتي هذا بعد شهر من تحذير "شركة" أبل للعديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم من أن هواتفهم كانت مستهدفة في هجوم سيبراني من قبل “مرتزقة”.

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