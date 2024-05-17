حدث نادر.. "جوجل" يحذف حسابًا بـ125 مليار دولار بالخطأ

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حذف موقع "جوجل"، عن طريق الخطأ، حسابًا بقيمة 125 مليار دولار، في حدث نادر من نوعه.





جوجل يحذف حساب بـ125 مليار دولار



الحادث لم يكن هجومًا إلكترونيًا



وواجه أعضاء صندوق التقاعد الأسترالي انقطاعًا لمدة أسبوع بسبب الحذف العرضي لحسابهم السحابي الخاص بواسطة "جوجل كلاود"، ما أثر في أكثر من نصف مليون شخص لم يتمكنوا من الوصول إلى حسابات التقاعد الخاصة بهم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري.وبدأت استعادة الخدمة، أمس، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، وأكد صندوق التقاعد الأسترالي لأعضائه أنهم يعملون على التحديث السريع.وأوضح الرئيس التنفيذي صندوق التقاعد الأسترالي، بيتر تشون، خلال تواصله مع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني، أول أمس، أن الحادث لم يكن هجومًا إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي اختراق للبيانات أيضًا.ولفت تشون إلى وقوع خطأ في «جوجل كلاود»، مبينًا أن هذا الخطأ هو السبب وراء انقطاع الخدمة.واستمر الانقطاع مدة طويلة من الوقت إذ تم حذف الاشتراك. ولحسن الحظ، كان لدى صندوق التقاعد الأسترالي نسخ احتياطية مع مزود خدمة مختلف.وفي خطوة نادرة، أصدر صندوق التقاعد الأسترالي و«جوجل كلاود» اعتذارًا، وفي بيان مشترك مع الرئيس التنفيذي صندوق التقاعد الأسترالي، بيتر تشون، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل»، توماس كوريان، بأن «التكوين الخاطئ غير المقصود» أثناء توفير خدمات «يونيسوبر» السحابية الخاصة أدى إلى حذف البيانات.