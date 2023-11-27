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خطر على الأبناء.. تحذير من ميزة جديدة في آيفون

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آيفون
أ أ
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يحذر الخبراء من ميزة جديدة في هواتف آيفون بعد التحديث الأخير من شركة أبل، والذي يعتبر بمثابة خطر كبير على الأبناء الصغار.

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وفي التفاصيل، حثت بعض وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مستخدمي آيفون على توخي الحذر بعد التحديث الجديد.
في سياق متصل، نشر قسم شرطة ميدلتاون في ولاية أوهايو تحذيراً للآباء على فيسبوك خلال عطلة نهاية الأسبوع بخصوص ميزة NameDrop المضمنة في تحديث iOS 17 وتتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسهولة مع جهاز آيفون آخر أو ساعة آبل عن طريق تقريب الأجهزة من بعضها البعض.

خطورة مشاركة المعلومات


وبعد اتصال الأجهزة، يمكنك اختيار مشاركة معلوماتك أو تلقي معلومات الشخص الآخر. ويمكنك أيضاً إلغاء عملية النقل عن طريق قفل هاتفك أو إبعاد الأجهزة عن بعضها البعض قبل اكتمال العملية.

وأوضحت الشركة أيضاً على موقعها على الإنترنت أن NameDrop يعمل فقط لإرسال معلومات جديدة، وليس لتحديث جهة اتصال موجودة بالفعل في هاتفك.

وأوضح قسم شرطة ميدلتاون في منشوره على فيسبوك "أيها الآباء: لا تنسوا تغيير هذه الإعدادات على هاتف طفلك للمساعدة في الحفاظ على سلامته".
كما شارك مكتب عمدة مقاطعة أوكلاند في ميشيغان تحذيراً بشأن الميزة، والتي يتم تشغيلها افتراضياً مع التحديث الجديد، بحسب صحيفة دي سي نيوز.

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