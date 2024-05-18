السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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نصف طائرة ونصف هليكوبتر.. إيرباص تكشف عن نموذج جديد سرعته فائقة (فيديو)

نصف طائرة ونصف هليكوبتر
نصف طائرة ونصف هليكوبتر
أ أ
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عرضت شركة إيرباص، نموذجًا تجريبيًا يتكون من نصف طائرة ونصف هليكوبتر وسط سباق على إنتاج الطرازات الأسرع مع احتدام المنافسة على رسم مستقبل الطائرات العمودية.اضافة اعلان

نصف طائرة ونصف هليكوبتر

وتبلغ تكلفة الطراز الذي يحمل اسم "ريسر" نحو 200 مليون يورو (217 مليون دولار) وهو نموذج تجريبي لمرة واحدة يجمع بين المروحة العلوية التقليدية ومروحتين أماميتين في محاولة للدمج بين الاستقرار والسرعة علاوة على تقليل الوقت اللازم للاستجابة خلال المهام الحرجة مثل البحث والإنقاذ.
وقال برونو إيفين، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص هليكوبترز لوكالة "رويترز"، الأربعاء الماضي: "هناك مهمات يكون فيها الوصول إلى المنطقة بأسرع ما يمكن أمرًا حيويًا. نتحدث كثيرًا عن الساعة الذهبية"، في إشارة إلى الفترة الزمنية التي يوجد خلالها فرصة لتوفير الرعاية الطبية لمصاب بما يحول دون الوفاة.

تجربة الطائرة "ريسر"

وحَلّقت "ريسر"، التي تمت تجربتها أول مرة في إبريل بعيدًا عن الكاميرات، أمام جمهور من 150 من المديرين التنفيذيين في مجال الطيران وسياسيين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي في قاعدة إيرباص للطائرات الهليكوبتر في مارينيان بجنوب فرنسا.
وذكرت إيرباص أن "ريسر" تبلغ سرعتها القصوى 220 عقدة (400 كيلومتر في الساعة) مقارنةً بسرعة طائرات الهليكوبتر التقليدية التي تصل إلى 140 عقدة.

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