قريبًا.. التحكم في أجهزة "آيفون" باستخدام العين

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أعلنت عملاق التكنولوجيا "أبل"، أنها ستتيح ميزة التحكم في أجهزة "آيفون" و"آيباد"، وذلك عن طريق العين.





طريقة عمل ميزة أبل الجديدة



ميزة تتبع العين



التقليل من دوار الحركة



ومن خلال تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيكون بإمكان المستخدمين، التحكم في أجهزة "أبل" باستخدام أعينهم فقط.ويستخدم الكاميرا الأمامية للجهاز لتعيين الإعدادات ومعايرتها في ثوان، ويتم تخزين البيانات بشكل آمن على الجهاز دون مشاركتها مع "أبل".وتعد هذه الأداة واحدة من العديد من ميزات إمكانية الوصول الجديدة التي أعلنت عنها شركة "أبل" هذا الأسبوع.وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "نحن نؤمن بشدة بالقوة التحويلية للابتكار لإثراء الحياة، ولهذا السبب، دعمت شركة أبل منذ ما يقرب من 40 عامًا التصميم الشامل من خلال دمج إمكانية الوصول في قلب أجهزتنا وبرامجنا".وأضاف: "نحن ندفع باستمرار حدود التكنولوجيا، وتعكس هذه الميزات الجديدة التزامنا الطويل الأمد بتقديم أفضل تجربة ممكنة لجميع مستخدمينا".وتعمل ميزة تتبع العين عبر تطبيقات iPadOS وiOS، ولا تتطلب أي أجهزة أو ملحقات إضافية.وبمجرد إعداده، يمكن للمستخدمين التنقل عبر عناصر التطبيق واستخدام Dwell Control لتنشيط كل عنصر، والوصول إلى وظائف إضافية مثل الأزرار الفعلية، والسحب، والإيماءات الأخرى فقط بأعينهم.وسيتم إطلاق الميزة الجديدة "في وقت لاحق من هذا العام".ومن بين مجموعة الميزات الجديدة التي أعلن عنها عملاق التكنولوجيا أيضًا ميزة تقول "أبل" إنها يمكن أن تقلل من دوار الحركة لدى الركاب في المركبات المتحركة.وقالت "أبل" إن الأبحاث أظهرت أن دوار الحركة يحدث عادة بسبب الصراع الحسي بين ما يراه الشخص وما يشعر به.ومع ذلك، فإن ميزة إشارات حركة السيارة الجديدة، والتي تضع نقاطًا متحركة على حواف الشاشة لتمثيل التغييرات في حركة السيارة، يمكن أن تساعد في تقليل الصراع الحسي وبالتالي دوار الحركة.