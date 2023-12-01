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صحيفة تواصل الالكترونية

"الحربي" لمستخدمي هواتف آيفون: حدثوا نظام التشغيل حالاً (فيديو)

هاتف آيفون 14
نظام آيفون
أ أ
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وجه الخبير التقني سالم الحربي، نصيحة مهمة لمستخدمي هواتف آيفون لحل مشاكل نظام الشتغيل.

تحديث آيفون الجديد

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وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس : "لكل مستخدمي أجهزة آيفون حدثو أجهزتكم حالاً  إلى التحديث رقم ios17.1.2".

وأضاف سالم الحربي أن شركة ابل أغلقت بهذا التحديث الجديد ثغرات أمنية خطيرة.

في سياق آخر، يوضح الخبراء، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تمنع هاتف آيفون الخاص بك من إشعارك صوتياً أو الرنين عند تلقي مكالمات واتساب الواردة.

وفيما يلي أهم أسباب منع هواتف آيفون من الرنين عند تلقي المكالمات، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: 

- تشغيل الوضع الصامت


قد يتحول مفتاح الرنين في هاتفك إلى الوضع الصامت دون أن تدرك ذلك. يتحكم المفتاح الموجود على جانب جهاز آيفون في أوضاع الرنين والصمت. قم بتحريكه لأعلى للعودة إلى الإشعارات المسموعة.

- الهاتف متصل بجهاز آخر


إذا كان جهاز آيفون الخاص بك مرتبطاً بسماعات رأس لاسلكية أو مكبرات صوت أو حتى ساعة آبل، فيمكن إعادة توجيه إشعارات المكالمات الواردة دون أن تدرك ذلك.
على سبيل المثال، قد يتم تشغيل أصوات مكالمات واتساب تلقائياً من خلال “إيربودز” بدلاً من مكبر صوت آيفون. يمكنك التحقق من وجود جهاز بلوتوث متصل من خلال مركز التحكم عن طريق الضغط باستمرار على أيقونة بلوتوث.

- خاصية عدم الإزعاج


هناك عامل آخر قد يؤثر على قدرة جهاز آيفون الخاص بك على الرنين وهو تشغيل وضع DND. مع تمكين DND، يقوم جهاز آيفون الخاص بك بكتم الأصوات لمنع حدوث اضطرابات. وهذا لا يؤثر فقط على القدرة على الرنين على واتساب، ولكن على جميع التطبيقات الأخرى أيضاً. يمكنك إيقاف تشغيل هذا الوضع من الإعدادات ثم عدم الإزعاج.

- خلل في إلغاء ضوضاء الهاتف


يمكن أن يكون سبب عدم رنين مكالمات واتساب في بعض الأحيان هو خلل في إلغاء ضوضاء الهاتف. يمكنك الوصول إلى هذه الميزة ضمن إعدادات إمكانية الوصول بجهاز آيفون الخاص بك عن طريق فتح الإعدادات، ثم الانتقال إلى إمكانية الوصول ثم الصوت ثم إلغاء ضوضاء الهاتف.

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