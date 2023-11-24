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براءة اختراع جديدة من آبل بهواتف آيفون.. ماذا عن شاشات الخصوصية؟

شركة أبل
أبل
أ أ
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كشفت شركة جوجل، مؤخرا عن تقديم براءة اختراع لتعزيز خصوصية هواتف آيفون من خلال تقديم شاشات الخصوصية.
وأوضحت الشركة، أنه تم تقديم براءة الاختراع بتاريخ 21 نوفمبر 2023 إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي تحت عنوان "أفلام الخصوصية للشاشات المنحنية". وتفترض الدراسة وجود فيلم خصوصية على الجهاز مع طبقة حاجبة للضوء موجودة بين الركيزتين الشفافتين الأولى والثانية.  اضافة اعلان

نص براءة الاختراع


وتنص براءة الاختراع على أن الطبقة التي تحجب الضوء قد تحتوي على مجموعة من الأجزاء غير الشفافة ومجموعة من الأجزاء الشفافة. وقد يتم تشكيل الأجزاء المعتمة لضمان توجيه الضوء من الشاشة إلى العارض الأساسي للشاشة فقط. وقد يمتد كل جزء معتم من طبقة حجب الضوء على طول المحور الطولي بين الركائز الشفافة الأولى والثانية.

تقنية شاشة الخصوصية


ووفقا للشركة، فإن تقنية شاشة خصوصية آيفون تعمل مثل واقيات شاشة الخصوصية التابعة لجهات خارجية المتوفرة في السوق. ويحصل العارض الأساسي على رؤية كاملة للشاشة مع سطوع وافر. ومع ذلك، من المرجح أن يحصل المتفرجون الذين يتطفلون على هاتفك من زوايا مختلفة على رؤية غامضة لشاشة آيفون الخاص بك.

في سياق متصل، قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو براءة اختراع أخرى بعنوان "شاشات العرض بزوايا رؤية قابلة للتعديل". براءة الاختراع هذه المقدمة لجهاز ماك تفترض أنه يمكن للمستخدم تعديل زوايا المشاهدة على جهاز ماك والتي يمكن أن تكون بمثابة مرشح لمواجهة الذين يتطفلون على شاشتك.

ويمكن للمستخدم التحكم في استقطاب الشاشة عبر "طبقة ضبط زاوية الرؤية". تتكون هذه الطبقة من مواد كهروكيميائية، وتتضمن مجموعة من العناصر التي تحجب الضوء.

وضع العرض الخاص


ووفقاً لبراءة الاختراع، عندما يكون من المرغوب فيه تشغيل الشاشة في وضع العرض الخاص، قد تقوم دوائر التحكم بتطبيق تيار على القطبين الكهربائيين الأول والثاني مما يتسبب في أن تصبح المادة الكهروضوئية أكثر عتامة، وبالتالي تقييد زاوية رؤية الشاشة".
ولكن عندما يكون من المرغوب فيه تشغيل الشاشة في وضع العرض العام، قد تقوم دوائر التحكم بتطبيق تيار على القطبين الكهربائيين الأول والثاني مما يجعل المادة الكهروكيميائية أكثر شفافية، وبالتالي فتح زاوية رؤية الشاشة، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز.


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