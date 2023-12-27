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طالبة تبتكر علاجًا للإقلاع عن التدخين باستخدام "الذكاء الاصطناعي"

التدخين
التدخين مضر بالصحة
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ابتكرت طالبة، آلية لا مثيل لها تساعد على الإقلاع عن التدخين باستخدام "الذكاء الاصطناعي".

منتدى سدايا للذكاء الاصطناعياضافة اعلان

وقالت الطالبة بشرى الشويلي، لفضائية "الإخبارية"، إنها قدمت مشروعًا بمنتدى سدايا للذكاء الاصطناعي بجامعة الباحة، هو الأول من نوعه بالمملكة وفي العالم العربي، يقدم دعمًا لمساعدة الإقلاع عن التدخين باستخدام العلاج السلوكي. 
وأضافت أن الفكرة تقوم على استخدام تفنيات الذكاء الاصطناعي "شات بوت"، للتعامل مع المدخن في أي لحظة يحتاج فيها إلى الدعم، ويقدم له التوجيه والمشورة على مدار الساعة.
وأشارت إلى أن البرنامج يتحدث باللغة الإنجليزية واللغة العربية، ويفهم جميع اللهجات، بما فيها السعودية.

أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي

وبدأت، اليوم، أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا“، بالتعاون مع جامعة الباحة في مقرها، وذلك برعاية سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة.
حضر المنتدى الدكتور عصام بن عبد الله الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا”، والأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، رئيس جامعة الباحة، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من “سدايا” والجامعة.
ألقى الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين كلمة خلال افتتاح المنتدى؛ أشار خلالها إلى أن الجامعة حققت تقدمًا واضحًا في رحلتها نحو التحول الرقمي وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة “واعد 2020-2025″، بتأسيس مركز بيانات بنمط الحوسبة السحابية الخاصة بها، وتطوير تطبيقات حديثة لخدمة الأنشطة والأعمال في الجامعة؛ من خلال خدمات رقمية متميزة تصل إلى أكثر من 120 خدمة رقمية.

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