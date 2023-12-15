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صحيفة تواصل الالكترونية

مختص تقني يكشف مفاجأة حول علاقة 69 مليون وظيفة بشرية بالذكاء الاصطناعي

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لتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي
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كشف المختص التقني عبد العزيز الحمادي التقنيات الناشئة ستلقي بظلالها على الكثير من الوظائف.
وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه بحسب إحصائيات عالمية فإن 69 مليون وظيفة بشرية ستولدها التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

30 % من الوظائف في 2030 ستكون جديدة

وأضاف أن ما لا يقل عن 30% من الوظائف في 2030 ستكون جديدة وغير مسبوقة، مؤكدًا تلاشي الوظائف التقليدية التي اعتدادها الناس على مدار سنوات مضت.

ظهور 69 مليون وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا في وقت أكد فيه رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله الغامدي أن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في ظهور 69 مليون وظيفة خلال الخمس سنوات القادمة حسب آخر تقرير عن مستقبل الوظائف الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.


وبين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُعزز الوظائف البشرية الحالية أكثر من إلغائها من خلال أتمتة بعض المهام وليس الاستحواذ على كل المهام، استناداً إلى دراسة حديثة نشرتها منظمة العمل الدولية.

 جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه اليوم خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة.
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