السبب غامض.. "تشات جي بي تي" يرفض الإجابة على تساؤلات المستخدمين

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بعد عام على إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي"، الذي أصبح وجهة لملايين المستخدمين في كافة المجالات، لسرعة إجاباته على التساؤلات في نواح مختلفة، كشف بعض مستخدميه عن رفضه الإجابة على تساؤلاتهم وإعطائهم أجوبة مقتضبة في بعض الأحيان. اضافة اعلان

وأعلنت شركة "أوبن إيه آي"، التي أطلقت منصة "تشات جي بي تي"، أن "السلوك يمكن أن يكون غير متوقع"، وتعهدت بإصلاح المشكلة، بعد شكاوى متزايدة في الآونة الأخيرة.

وتلقى أحد المستخدمين استجابة كسولة على غير العادة جاء فيها: "يمكنك ملء بقية البيانات".





موجة من الشكاوى من تشات جي بي تي



تصرفات غريبة من جي بي تي 4



الاختلافات في مخرجات استجابة روبوتات الدردشة



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وتلقت "أوبن إيه آي" موجة من الشكاوى حول البطء في سلوك الذكاء الاصطناعي لنموذج اللغة الكبير (LLM) الخاص بها خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى إطلاق نكات حول الأمر.في المقابل، تفاعل فريق "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن آي يه" مع تلك الشكاوى، قائلاً عبر منصة "إكس": "لقد سمعنا كل تعليقاتك حول زيادة كسل جي بي تي 4".وكتب: "لم نقم بتحديث النموذج منذ 11 نوفمبر، وهذا بالتأكيد ليس مقصودًا. يمكن أن يكون السلوك العارض غير متوقع، ونحن نبحث في إصلاحه"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".إكمال التعليمات البرمجية!لكن أحد الباحثين في الذكاء الاصطناعي أجرى تجربة حيث طلب من أحدث نماذج LLM في تشات جي بي تي، (جي بي تي 4 تربو)، أداء المهام كما لو كان شهر مايو ثم كما لو كان ديسمبر - وقد صُدم من "النتيجة الجامحة".وقال روب لينش، باحث الذكاء الاصطناعي والحاصل على الماجستير في القانون، إنه أجرى اختباره 477 مرة لكل من مهام "تشات جي بي تي" التجريبية لشهر ديسمبر والمجموعة الضابطة مهام شهر مايو.وأضاف أن مطالبته في جميع الاختبارات البالغ عددها 954 كانت بمثابة طلب "إكمال التعليمات البرمجية".لكنه فوجى بما وصفه بأنه "نتيجة جامحة. ينتج جي بي تي 4 تربو عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) عمليات إكمال أقصر (ذات دلالة إحصائية) عندما "يفكر"؛ إنه شهر ديسمبر مقارنة بالوقت الذي يعتقد أنه شهر مايو". وتابع: "أود أن أرى ما إذا كان هذا يتكرر للآخرين".وعلق أحد مستخدمي منصة "إكس"، قائلاً: "يا إلهي، قد تكون فرضية عطلة الشتاء التي يعتمدها الذكاء الاصطناعي صحيحة بالفعل"، مرددًا نظرية شائعة تكتسب رواجًا عبر الإنترنت، وهي عبارة عن نكات حول إصابة تشات جي بي تي بالاكتئاب الموسمي.وعلى الرغم من أنه قد يبدو غريبًا أن يكون لدى مثل هذه البرامج مشاعر، فقد لاحظ الباحثون أمرًا غريبًا في مطالبات لـ "جي بي تي 4" من "تشات جي بي تي" وغيره من منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز ذلك الانطباع.على سبيل المثال، نشر باحثو الذكاء الاصطناعي في "جوجل ديبمايند" مقالًا لمراجعة ما قبل النظراء إلى "أركايف" - أرشيف لمسودات أوراق علمية إلكترونية- في سبتمبر الماضي يتضمن النتائج التي توصلوا إليها كان أداء بعض روبوتات (LLM AI) أفضل في حل المسائل الرياضية عندما طلب منها "أخذ نفس عميق" أولاً.من خلال الروايات المتناقلة، اكتشف آخرون أن روبوتات الدردشة المماثلة يبدو أنها تعمل بجهد أكبر عندما يتم إخبارها بأنها ستحصل على إكرامية مدفوعة مقابل القيام بمهمة محددة، أو عند تذكيرها بأنه ليس لديها أصابع ويمكنها الكتابة بالسرعة التي تسمح لها بها سرعة الخادم.غير أنه ليس ثمة إجماع بين الباحثين بأن "تشات جي بي تي" في حالة سبات أو استرخاء أو في حالة من الفوضى هذا الشتاء.ونشر باحث الذكاء الاصطناعي إيان أراوجو محاولاته لإعادة إنتاج نتائج لينش، قائلًا إنه لا يستطيع مطابقة التناقض الموسمي بأي دلالة إحصائية.ولاحظ خبراء الذكاء الاصطناعي، الاختلافات في مخرجات استجابة روبوتات الدردشة، مما يتطلب أحجام عينات أكبر بكثير لبناء إحصائيات موثوقة حول "فرضية عطلة الشتاء"لكن باحث الذكاء الاصطناعي جيفري ليت، وصفها بأنها "النظرية الأكثر تسلية على الإطلاق". وقال: "آمل أن يكون هذا هو التفسير الحقيقي. سواء كان الأمر حقيقيًا أم لا، فأنا أحب أنه من الصعب استبعاده".ومهما كانت الحقيقة وراء هذه المشكلة، فقد بدا الكسل حقيقيًا بالنسبة لمستخدم "تشات جي بي تي" الذي وجد التطبيق غير متعاون في اليوم التالي لعيد الشكر هذا العام، على الرغم من بساطة الأمور التي كلفه بإنجازها.