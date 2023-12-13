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اختراع جديد.. أول خوذة لقراءة الأفكار في العالم

خوذة لقراءة الأفكار
"خوذة" لقراءة الأفكار
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نجح علماء في تطوير أول ذكاء اصطناعي في العالم لقراءة الأفكار، من خلال خوذة تقوم بترجمة الموجات الدماغية إلى نص قابل للقراءة.اضافة اعلان

الخوذة تراقب نشاطًا كهربائيًا في الدماغ

ويأتي هذا الاختراع على شكل خوذة ويعمل باستخدام هذه الخوذة المغطاة بمستشعر تراقب نشاطا كهربائيا محددا في الدماغ أثناء تفكير مرتديها، وتحولها إلى كلمات.
وابتكر فريق من جامعة التكنولوجيا في سيدني هذه التقنية الثورية، وقال إنها يمكن أن تحدث ثورة في رعاية المرضى الذين أصبحوا صامتين بسبب السكتة الدماغية أو الشلل.

الابتكار يتحكم في الأطراف الإلكترونية والروبوتات

ويعتقد الفريق أيضا أن الابتكار سيسمح بالتحكم السلس في الأجهزة، مثل الأطراف الإلكترونية والروبوتات، ما يسمح للبشر بإعطاء التوجيهات بمجرد التفكير فيها.
وقال الباحث الرئيسي البروفيسور سي تي لين: "يمثل هذا البحث جهدا رائدا في ترجمة موجات EEG الخام مباشرة إلى اللغة".

المسح بجهاز الرنين المغناطيسي

وكانت التكنولوجيا السابقة لترجمة إشارات الدماغ إلى اللغة تتطلب إما إجراء عملية جراحية لزرع أقطاب كهربائية في الدماغ، مثل Neuralink من إيلون ماسك، أو المسح باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.
وحماية من العمليات التجارية والتلكفة المرتفغة، تستخدم التكنولوجيا الجديدة خوذة بسيطة فوق الرأس لقراءة ما يفكر فيه الشخص.

تجارب على 29 مشاركًا لفحص الابتكار

وأجرى لين وفريقه تجارب لاختبار التكنولوجيا، مع 29 مشاركا عُرضت عليهم جملة أو عبارة على الشاشة وكان عليهم التفكير في قراءتها.
وقام بعدها بعرض نموذج الذكاء الاصطناعي وما ترجمه من الموجات الدماغية للمشارك.

درجة الترجمة تبلغ 40% ويهدف الفريق إلى 90%

وأشار الفريق إلى أن درجة دقة الترجمة تبلغ حاليا حوالي 40%، لكنه يواصل عمله لتعزيز هذه النسبة إلى 90%.

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