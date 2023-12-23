تدعم العربية.. منصة إكس تطلق خدمة Grok لمنافسة شاتي جي بي تي (فيديو)

خدمة Grok تنافس شات جي بي تي اضافة اعلان



يدعم اللغة العربية





تويتر أو X تطلق خدمة Grok مباشرة عبر التطبيق! لينافس خدمة ChatGPT!

بحيث بإمكانك مباشرة عبر تويتر في جوالك تفتح خدمة Grok وتبدأ تسولف وتتحدث مع الذكاء الاصطناعي وتسأله أي شيء تريده وبشكل داعم للغة العربية!

الجميل فيه أنه مرتبط بتويتر فيستشهد في الإجابات بتغريدات أيضاً. pic.twitter.com/msdL6E9cwW — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) December 23, 2023

تعمل منصة التواصل الاجتماعية منصة إكس "تويتر سابقا"، على إطلاق خدمة Grok لمنافسة خدمات ChatGPT شات جي بي تي.وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بقوله: "إن شركة تويتر أو X تطلق خدمة Grok مباشرة عبر التطبيق! لينافس خدمة ChatGPT!".وأضاف الحمادي "بإمكانك مباشرة عبر تويتر في جوالك تفتح خدمة Grok وتبدأ تتحدث مع الذكاء الاصطناعي وتسأله أي شيء تريده وبشكل داعم للغة العربية!.وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن الميزة في الخدمة الجديدة، أنها مرتبطة بتويتر فيستشهد في الإجابات بتغريدات أيضاً.