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تدعم العربية.. منصة إكس تطلق خدمة Grok لمنافسة شاتي جي بي تي (فيديو)

خدمة grok
خدمة Grok لمنافسة شاتي جي بي تي
أ أ
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تعمل منصة التواصل الاجتماعية منصة إكس "تويتر سابقا"، على إطلاق خدمة Grok لمنافسة خدمات ChatGPT شات جي بي تي.

خدمة Grok تنافس شات جي بي تياضافة اعلان


وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بقوله: "إن شركة تويتر أو X تطلق خدمة Grok مباشرة عبر التطبيق! لينافس خدمة ChatGPT!".

يدعم اللغة العربية

وأضاف الحمادي "بإمكانك مباشرة عبر تويتر في جوالك تفتح خدمة Grok وتبدأ تتحدث مع الذكاء الاصطناعي وتسأله أي شيء تريده وبشكل داعم للغة العربية!.
وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن الميزة في الخدمة الجديدة، أنها مرتبطة بتويتر فيستشهد في الإجابات بتغريدات أيضاً.

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