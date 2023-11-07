"أبل" تعتزم إطلاق تشكيلة كاملة من آيباد في 2024

أ أ

تخطط شركة أبل لترقية كافة أجهزة آيباد التي تنتجها بإطلاق إصدارات جديدة منها خلال عام 2024 المقبل، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية. اضافة اعلان





إصدارات جديدة من آيباد برو





2023 لم يشهد إطلاق أي أجهزة





استخدام معالج M3 في آيباد إير





تراجع سوق الأجهزة اللوحية



ويشمل ذلك توفر إصدارات جديدة من أجهزة آيباد برو الأغلى ثمنًا، بالإضافة إلى أجهزة آيباد آير وآيباد مبني فضلًا عن جهاز آيباد الأرخص ثمنًا.وكانت آبل قد أطلقت آخر إصدار من آيباد ميني نهاية عام 2021، في حين أطلقت الشركة آخر إصدارات آيباد برو وآيباد آير مع الإصدار المنخفض الثمن في عام 2022.ويُعتبر عام 2023 الحالي هو العام الأول الذي لم يشهد إطلاق أي أجهزة آيباد جديدة منذ بدء إطلاقها عام 2010.وتشير التقارير إلى أن أولى الإصدارات القادمة من أجهزة آيباد ستكون متاحة في الأسواق بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.وبحسب التسريبات فإن أبل تنوي استخدام معالج M3 الجديد في أجهزة آيباد برو، في حين ستعمد على معالجي M2 و A16 في أجهزة آيباد آير وآيباد ميني على الترتيب.ويشهد سوق الأجهزة اللوحية تراجعًا على المستوى العالمي، إلا أن أبل لا تزال تحتل صدارة الشركات في مبيعات الأجهزة اللوحية تليها سامسونج.وتأمل الشركة الأمريكية في تعزيز مبيعاتها العام المقبل مع الإصدارات القادمة من أجهزة آيباد.