"أبل" تعتزم إطلاق تشكيلة كاملة من آيباد في 2024

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تخطط شركة أبل لترقية كافة أجهزة آيباد التي تنتجها بإطلاق إصدارات جديدة
منها خلال عام 2024 المقبل، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.
إصدارات جديدة من آيباد بروويشمل ذلك توفر إصدارات جديدة من أجهزة آيباد برو الأغلى ثمنًا، بالإضافة
إلى أجهزة آيباد آير وآيباد مبني فضلًا عن جهاز آيباد الأرخص ثمنًا.
وكانت آبل قد أطلقت آخر إصدار من آيباد ميني نهاية عام 2021، في حين أطلقت الشركة آخر إصدارات آيباد برو وآيباد آير مع الإصدار المنخفض الثمن في عام 2022.
ويُعتبر عام 2023 الحالي هو العام الأول الذي لم يشهد إطلاق أي أجهزة آيباد
جديدة منذ بدء إطلاقها عام 2010.
2023 لم يشهد إطلاق أي أجهزة
وتشير التقارير إلى أن أولى الإصدارات القادمة من أجهزة آيباد ستكون متاحة في الأسواق بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.
وبحسب التسريبات فإن أبل تنوي استخدام معالج M3 الجديد في أجهزة آيباد برو، في حين ستعمد على معالجي M2 و A16 في أجهزة
آيباد آير وآيباد ميني على الترتيب.
استخدام معالج M3 في آيباد إير
ويشهد سوق الأجهزة اللوحية تراجعًا على المستوى العالمي، إلا أن أبل لا
تزال تحتل صدارة الشركات في مبيعات الأجهزة اللوحية تليها سامسونج.
تراجع سوق الأجهزة اللوحية
وتأمل الشركة الأمريكية في تعزيز مبيعاتها العام المقبل مع الإصدارات القادمة من أجهزة آيباد.