"أبل" تعتزم إضافة ميزة قياس ضغط الدم إلى ساعتها الذكية

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تسعى آبل إلى تطوير تقنيات جديدة تتيح لها قياس ضغط الدم عبر ساعتها الذكية، حيث تساعد تلك الخاصية في تشخيص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو متابعة المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع. اضافة اعلان





خواص جديدة وتحسين التصميم



اكتشاف انقطاع التنفيس أثناء النوم





طرح الجيل العاشر عام 2024



وتعتزم آبل إضافة بعض الخواص الجديدة إلى ساعتها الذكية القادمة في عام 2024، بالإضافة إلى تحسين التصميم وفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية.وبحسب تقرير بلومبيرج، فإن الخاصية سوف تقيس ضغط الدم على نحو تقديري، وتطمح آبل لاحقا إلى توفير قراءات دقيقة له وتشخيص الحالات المرضية المرتبطة به.وتخطط آبل أيضا لإضافة خاصية اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال مراقبة أنماط التنفس والنوم، لتحديد إصابة الشخص بتلك الحالة التي تستدعي استشارة طبية متخصصة.وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن آبل تعمل على تطوير خاصية لقياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى أخذ عينة من الدم عبر استخدام نوع خاص من الحساسات البصرية.إلا أن تلك الخاصية لا تزال في مراحل التطوير الأولية، وقد تستغرق عدة سنوات قبل طرحها، بحسب ما ذكرت بلومبيرج نقلا عن مصادر مطلعة.ومن المنتظر أن تطرح آبل الجيل العاشر من ساعتها الذكية خلال عام 2024 المقبل، وتحرص آبل أن يكون ذلك الإصدار مميزا بكافة الطرق الممكنة.وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الشركة تعمل على توفير أدوات مساعدة للسمع للمصابين بضعف في حاسة السمع في الإصدارات القادمة من سماعات AirPods.