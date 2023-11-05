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تحديث مرتقب من آبل يعالج 3 مشاكل فنية

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أبل
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أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي أن شركة أبل تعمل على تحديث جديد يساعد في حل بعض المشاكل التقنية.

تحديث جديد من أبلاضافة اعلان


وقال السبيعي، عبر حسابه في منصة إكس تويتر سابقا إنه "من المتوقع أن تصدر Apple تحديث iOS 17.1.1 مع إصلاحات للأخطاء:
- إعادة التشغيل أثناء الشحن طوال الليل، مما يمنع الإنذارات والإشعارات من العمل.
- مشكلات NFC في الشحن اللاسلكي في سيارات BMW وToyota.
- واي فاي وأخطاء أخرى.

خواص جديدة وتحسين التصميم


في سياق متصل، تعتزم آبل إضافة بعض الخواص الجديدة إلى ساعتها الذكية القادمة في عام 2024، بالإضافة إلى تحسين التصميم وفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية.
وبحسب تقرير بلومبيرج، فإن الخاصية سوف تقيس ضغط الدم على نحو تقديري، وتطمح آبل لاحقا إلى توفير قراءات دقيقة له وتشخيص الحالات المرضية المرتبطة به.

اكتشاف انقطاع التنفيس أثناء النوم


وتخطط آبل أيضا لإضافة خاصية اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال مراقبة أنماط التنفس والنوم، لتحديد إصابة الشخص بتلك الحالة التي تستدعي استشارة طبية متخصصة.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن آبل تعمل على تطوير خاصية لقياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى أخذ عينة من الدم عبر استخدام نوع خاص من الحساسات البصرية.
 إلا أن تلك الخاصية لا تزال في مراحل التطوير الأولية، وقد تستغرق عدة سنوات قبل طرحها، بحسب ما ذكرت بلومبيرج نقلا عن مصادر مطلعة.

طرح الجيل العاشر عام 2024


ومن المنتظر أن تطرح آبل الجيل العاشر من ساعتها الذكية خلال عام 2024 المقبل، وتحرص آبل أن يكون ذلك الإصدار مميزا بكافة الطرق الممكنة.
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الشركة تعمل على توفير أدوات مساعدة للسمع للمصابين بضعف في حاسة السمع في الإصدارات القادمة من سماعات AirPods.

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