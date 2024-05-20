بعد استيلائه على ملايين الوظائف.. لماذا يخشى الذكاء الاصطناعي الاقتراب من هذه المهنة؟

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دعا أحد كبار خبراء الذكاء الاصطناعي إلى حصول البشر على أجر أساسي عالمي، حيث من المقرر أن تستولي الروبوتات على ملايين الوظائف.

وقال جيفري هينتون، نائب رئيس شركة "جوجل" السابق، إن ظهور الروبوتات سيكون "سيئا للغاية بالنسبة للمجتمع".





بطالة ضخمة





الدخل الأساسي الشامل



خطر صعود الذكاء الاصطناعي



وعبّر عن خشيته من أن جيوش العمال الذين سينضمون إلى طابور البطالة بسبب التكنولوجيا، لن يكون لديهم فرصة للمشاركة في الثروة الناجمة عن الطفرة في الإنتاجية.وأضاف: "أنا بالتأكيد أؤمن بالدخل الأساسي الشامل، لكنني لا أعتقد أن هذا كاف لأن الكثير من الناس يكتسبون احترامهم لذاتهم من الوظائف التي يقومون بها. إذا دفعت للجميع دخلاً أساسيًا عالميًا، فإن هذا يحل مشكلة تجويعهم وعدم قدرتهم على دفع الإيجار، لكن هذا لا يحل مشكلة احترام الذات".وقال الخبير إنه أثار فكرة الدخل الأساسي الشامل في "داونينج ستريت"، وحذر أيضًا من أن الملايين من الوظائف العمالية و"الوظائف الفكرية متوسطة المستوى" ستُفقد لصالح الذكاء الاصطناعي.لكنه توقع أن تكون مهن مثل السباكة في مأمن من هذا الزحف المحتمل في الوقت الحالي.وأضاف: "أفضل رهان بالنسبة لي بشأن الوظيفة الآمنة هو السباكة، لأنه في هذه الأمور، الذكاء الاصطناعي ليس جيدًا بعد في التلاعب الجسدي. من المحتمل أن يكون هذا هو آخر شيء يجيدونه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".واستقال رئيس جوجل السابق في عام 2023 لدق ناقوس الخطر بشأن صعود الذكاء الاصطناعي. وقال إنه سعيد، لأن العالم ينظر إليه الآن على أنه "تهديد وجودي".وتوقع صندوق النقد الدولي أن 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم سوف تتأثر بالذكاء الاصطناعي.