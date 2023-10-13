خلل فني جديد يصيب آيفون 15 "بينام بالليل"

أ أ
بعد أن عانى بعض المستخدمين ارتفاعًا في درجة حرارته، لاتزال الشكاوى تتوالى من
أجهزة آيفون 15، والشكوى الحالية تقول: "ينطفئ من نفسه ليلاً".
والمستخدمون يقولون إنه ينطفئ من نفسه ثم يعيد تشغيل نفسه بنفسه، وذلك بعد
إصدار تحديث للسوفت وير الذي يحمل رقم IOS17.0.3،
وفق ما نشرت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية.
ينطفئ ويعمل من تلقاء نفسه
ووصف مستخدمون
هذا العيب الجديد الذي ظهر في أجهزة آيفون بأن الجهاز بات «ينام الليل»، فينطفئ
وحده دون تدخل، وهو ما أرجعه مختصون إلى وجود خلل فني في السوفت وير الجديد يؤدي
إلى ما يسمى «كراش»، حيث تتعارض بعض التطبيقات مع نظام التشغيل، ما يؤدي إلى
إغلاقه.
خلل فني في السوفت وير الجديد
المستخدمون بثوا
شكواهم عبر مجتمعات أبل مثل «ماك رومرز» و«9 تو 5 ماك»، إضافة إلى «ريديت».
بث الشكوى في مجتمعات أبل
وأوضح المستخدمون أن الجهاز يعيد تشغيل نفسه ليلاً، أو في بعض الأحيان يستيقظون ليجدوه مغلقًا.