خلل فني جديد يصيب آيفون 15 "بينام بالليل"

أ أ

بعد أن عانى بعض المستخدمين ارتفاعًا في درجة حرارته، لاتزال الشكاوى تتوالى من أجهزة آيفون 15، والشكوى الحالية تقول: "ينطفئ من نفسه ليلاً". اضافة اعلان





ينطفئ ويعمل من تلقاء نفسه





خلل فني في السوفت وير الجديد





بث الشكوى في مجتمعات أبل





صمت أبل حتى الآن



والمستخدمون يقولون إنه ينطفئ من نفسه ثم يعيد تشغيل نفسه بنفسه، وذلك بعد إصدار تحديث للسوفت وير الذي يحمل رقم IOS17.0.3، وفق ما نشرت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية.ووصف مستخدمون هذا العيب الجديد الذي ظهر في أجهزة آيفون بأن الجهاز بات «ينام الليل»، فينطفئ وحده دون تدخل، وهو ما أرجعه مختصون إلى وجود خلل فني في السوفت وير الجديد يؤدي إلى ما يسمى «كراش»، حيث تتعارض بعض التطبيقات مع نظام التشغيل، ما يؤدي إلى إغلاقه.المستخدمون بثوا شكواهم عبر مجتمعات أبل مثل «ماك رومرز» و«9 تو 5 ماك»، إضافة إلى «ريديت».وأوضح المستخدمون أن الجهاز يعيد تشغيل نفسه ليلاً، أو في بعض الأحيان يستيقظون ليجدوه مغلقًا.ولم تقدم شركة «أبل» حتى الآن توضيحًا بشأن الخلل الجديد الذي ظهر بعد التحديث الأخير.