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صحيفة تواصل الالكترونية

آبل تعترف بوجود مشكلة في آيفون 15

ايفون 15
هاتف آيفون 15
أ أ
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أقرت شركة "آبل" بأن الإطار الجديد المصنوع من التيتانيوم في هواتفها الذكية الجديدة يمكن أن يتغير لونه دون حماية.
لذا إذا كنت تفكر في شراء هاتف "آيفون 15 برو" أو "آيفون 15 برو ماكس" الجديد من آبل، يجب عليك شراء حافظة.اضافة اعلان

تغيير لون الهيكل المعدني


وتحدثت تقارير عن أن الإمساك بهذه الهواتف يمكن أن يتسبب في تغيير لون الهيكل المعدني، وهي اقتراحات أكدتها شركة "آبل" رسميًا الآن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".
وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للهواتف الجديدة، تظهر تغيرًا كبيرًا في اللون، حيث تلتقط النطاقات الجانبية المعدنية بصمات الأصابع من أيدي المستخدمين.
وتقول آبل، إن مسح الإطار بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً وخالية من الوبر سيعيد المظهر الأصلي للهاتف عن طريق إزالة الزيوت المسببة للمشكلة.

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