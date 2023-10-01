"الحربي": هذه التطبيقات تتسبب في ارتفاع حرارة آيفون 15

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أوضح الخبير التقني سالم الحربي سبب ارتفاع حرارة هواتف آيفون 15 ، مؤكدا أن شركة أبل تعمل على تحديثات لإصلاح هذا الخلل.





سخونة هاتف آيفون 15 اضافة اعلان



شكاوى مستخدمي آيفون15





الحرارة الزائدة



وبدأت شكاوى الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو مع بدء إطلاقها في الأسواق العالمية يوم 22 سبتمبر الماضي.

وأوضت وكالة بلومبيرج في تقريرها أن ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو قد يكون أحد أسبابه عملية إعداد هواتف آيفون الجديدة عند بدء استخدامها، مما يعني أن المشكلة قد تكون أحيانًا مؤقتة.







مستخدمي اجهزة #ايفون 15 احذفو تطبيق انستقرام وتطبيق اوبر شركة ابل تقول هم سبب تسخين وارتفاع حرارة الجهاز #iOS17 pic.twitter.com/48hAn1clPT — سالم الحربي (@arnod) October 1, 2023

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "مستخدمي أجهزة آيفون 15 يفضل حذف انستقرام وتطبيق اوبر".وتابع الحربي أن شركة ابل تقول إن هذه البرامج سبب تسخين وارتفاع حرارة الجهاز ونظام iOS17 ، مضيفا أن الشركة تعمل على تحديثات لنظام النشغيل لحل هذه المشكلة.يأتي ذلك فيما صاعدت الشكاوى المتعلقة بارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس في أثناء الاستخدام.ورصدت وكالة بلومبيرج وصحيفة وول ستريت جورنال في تقارير أخيرة شكاوى بعض العملاء، مع الإشارة إلى الأسباب المحتملة، ولكن يصعب حتى الآن معرفة عدد الأجهزة المتأثرة بالمشكلة.