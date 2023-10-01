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صحيفة تواصل الالكترونية

"الحربي": هذه التطبيقات تتسبب في ارتفاع حرارة آيفون 15

هاتف آيفون 15 برو ماكس
آيفون 15
أ أ
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أوضح الخبير التقني سالم الحربي سبب ارتفاع حرارة هواتف آيفون 15 ، مؤكدا أن شركة أبل تعمل على تحديثات لإصلاح هذا الخلل.

سخونة هاتف آيفون 15اضافة اعلان


وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "مستخدمي أجهزة آيفون 15 يفضل حذف انستقرام وتطبيق اوبر".
وتابع الحربي أن شركة ابل تقول إن هذه البرامج سبب تسخين وارتفاع حرارة الجهاز ونظام iOS17 ، مضيفا أن الشركة تعمل على تحديثات لنظام النشغيل لحل هذه المشكلة.

شكاوى مستخدمي آيفون15


يأتي ذلك فيما صاعدت الشكاوى المتعلقة بارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس في أثناء الاستخدام.

ورصدت وكالة بلومبيرج وصحيفة وول ستريت جورنال في تقارير أخيرة شكاوى بعض العملاء، مع الإشارة إلى الأسباب المحتملة، ولكن يصعب حتى الآن معرفة عدد الأجهزة المتأثرة بالمشكلة.

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