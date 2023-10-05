الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تحديث جديد للآيفون يعالج مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف

F7oA8giWoAAgfrB
تحديث جديد للآيفون
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت شركة أبل، أمس الأربعاء، عن إصدار تحديث جديد لنظام تشغيلها (آي.أو.إس 17) لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بأحدث هواتفها آيفون 15.

تحديث جديد لأنظمة آيفوناضافة اعلان


وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، بمنشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بقوله: "أصدرت أبل تحديثا جديدا للآيفون iOS17.0.2 ، يعمل على إصلاحات للأخطاء وحل مشكلة ارتفاع حرارة الiPhone"، مضيفا "سوف نحدث ونرى النتائج".

سلسلة هواتف جديدة


يذكر أن أبل طلقت في وقت سابق، السلسلة ذات الهيكل المصنوع من التيتانيوم الشهر الماضي مزودة بشريحتها المتطورة (إيه.17) في هواتف برو وبرو ماكس، مما يجعلها ملائمة لأحدث ألعاب الفيديو.

وبعد أيام قليلة من إطلاق إصدارات آيفون 15 ، شكا المستخدمون من أن فترة تشغيل البطارية قصيرة وأن درجة حرارتها ترتفع بشدة.

تحديثات أمنية


وأوضح متحدث باسم أبل، يوم أمس، أن التحديث الأخير لنظام تشغيل (آي.أو.إس 17) يتضمن "إصلاحات مهمة لعيوب وتحديثات أمنية ومعالجة مشكلة ربما تتسبب في جعل درجة حرارة آيفون ترتفع أكثر من المتوقع.

وتلقت الشركة، شكاوى من أن درجة حرارة الهواتف الجديدة ترتفع بشدة، موضحة أن هذه المشكلة ربما تظهر في أول بضعة أيام "بعد إعداد الجهاز أو إعادة ضبطه بسبب تزايد نشاط التطبيقات في الخلفية".

تطبيقات الطرف الثالث


وتابعت الشركة، أن تحديثات صدرت في الآونة الأخيرة لبعض تطبيقات الطرف الثالث مثل إنستجرام التابع لميتا وتطبيق أوبر تبطئ النظام، مضيفة أن إصدارات برو لا توجد بها مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مقرط بسبب التصميم، فالهيكل الجديد المصنوع من التيتانيوم يسهم في تحسين تشتيت الحرارة.

اقرأ أيضا

إكس 1
9:30 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كيف تعرف وتمنع التجسس على رسائلك الخاصة والمشفرة في إكس؟

فيس بوك فيسبوك
8:00 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بعدما فعلها "ماسك" .. لماذا فتح الاستثمار شهية مالك فيسبوك؟

واتساب
4:39 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. كيف تستعيد سجل دردشاتك على واتساب؟

سامسونج 1
4:22 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Buds FE

اقرأ أيضا

قبل الإعلان عنه رسميًا.. تسريبات تكشف عن مزايا هاتف جوجل الجديد (فيديو)

باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.. تفاصيل مشروع بناء أول منزل على القمر

على خُطى "إكس".. فيسبوك وإنستجرام باشتراك شهري في أوروبا

هل ستصدر "جوجل" اليوم نظام التشغيل الأحدث "أندرويد 14"؟

تسريب مواضفات هاتف Pixel 8 Pro الجديد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

هاتف آيفون 15 برو ماكس 10:18 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

"الحربي": هذه التطبيقات تتسبب في ارتفاع حرارة آيفون 15

هواتف آبل 4:09 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

3 عيوب خطيرة.. تحديث عاجل لنظام iOS على أجهزة آيفون (خطوات تنزيله)

الهواتف الذكية 11:38 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

باستخدام تطبيقات لا تتوقعها.. كيف تعرف هوية المتصل المجهول؟

آيفون 15 4:17 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بإمكانات هائلة.. تعرف على جميع أسعار "آيفون 15" في المملكة

اقرأ أيضا

978987988
4:36 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"الأمن السيبراني" تُعلن أسماء الفرق الفائزة في برنامج "سايبرك الابتكار"

احذر: استخدام الهاتف في الحمام
2:46 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

احذر: استخدام الهاتف في الحمام يعرضك لمشكلات صحية خطيرة

الاحيتال المالي
10:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خبير أمني: 3 خطوات لتفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني(فيديو)

متحر ابل
10:12 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجددًا.. الصين تًُفاجئ "أبل" وتمنعها من عرض التطبيقات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-10-05 at 1.33.59 AM
1:36 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

اليوم.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"

مواقيت الصلاة
12:22 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

الخميس 20 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صواريخ نووية
9:48 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بقيمة 70 مليون دولار.. صفقة صواريخ أمريكية متطورة لدولة خليجية

واردات الخليج
9:15 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بشرى سارة.. اعتماد التأشيرة الخليجية الموحدة قريبا

أهم 10
8:49 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة للمعلمين وتحذير الأرصاد ووفاة "معلمة عرعر"

التجارة - مستودع - التستر - مكافحة التستر
8:37 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

لحظة مداهمة مستودعات بالرياض وضبط جرائم تستر تجاري