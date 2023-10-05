تحديث جديد للآيفون يعالج مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف

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أعلنت شركة أبل، أمس الأربعاء، عن إصدار تحديث جديد لنظام تشغيلها (آي.أو.إس 17) لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بأحدث هواتفها آيفون 15.





تحديث جديد لأنظمة آيفون اضافة اعلان



سلسلة هواتف جديدة



تحديثات أمنية



تطبيقات الطرف الثالث



وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، بمنشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بقوله: "أصدرت أبل تحديثا جديدا للآيفون iOS17.0.2 ، يعمل على إصلاحات للأخطاء وحل مشكلة ارتفاع حرارة الiPhone"، مضيفا "سوف نحدث ونرى النتائج".يذكر أن أبل طلقت في وقت سابق، السلسلة ذات الهيكل المصنوع من التيتانيوم الشهر الماضي مزودة بشريحتها المتطورة (إيه.17) في هواتف برو وبرو ماكس، مما يجعلها ملائمة لأحدث ألعاب الفيديو.وبعد أيام قليلة من إطلاق إصدارات آيفون 15 ، شكا المستخدمون من أن فترة تشغيل البطارية قصيرة وأن درجة حرارتها ترتفع بشدة.وأوضح متحدث باسم أبل، يوم أمس، أن التحديث الأخير لنظام تشغيل (آي.أو.إس 17) يتضمن "إصلاحات مهمة لعيوب وتحديثات أمنية ومعالجة مشكلة ربما تتسبب في جعل درجة حرارة آيفون ترتفع أكثر من المتوقع.وتلقت الشركة، شكاوى من أن درجة حرارة الهواتف الجديدة ترتفع بشدة، موضحة أن هذه المشكلة ربما تظهر في أول بضعة أيام "بعد إعداد الجهاز أو إعادة ضبطه بسبب تزايد نشاط التطبيقات في الخلفية".وتابعت الشركة، أن تحديثات صدرت في الآونة الأخيرة لبعض تطبيقات الطرف الثالث مثل إنستجرام التابع لميتا وتطبيق أوبر تبطئ النظام، مضيفة أن إصدارات برو لا توجد بها مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مقرط بسبب التصميم، فالهيكل الجديد المصنوع من التيتانيوم يسهم في تحسين تشتيت الحرارة.