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خطأ مدمر.. أبل تحذر من وضع الهاتف في الأرز حالة البلل

الهاتف والأرز
هاتف آيفون
أ أ
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في بعض الأحيان، يقوم البعض بوضع هواتفهم في الأرز لتجفيفها عند إصابتها بالبلل، لكن شركة آبل حذرت مؤخراً من هذه الممارسة لأنها تشكل خطراً على الهاتف.
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وأوضحت الشركة، في بيان لها "أن وضع جهاز آيفون في كيس من الأرز قد يؤدي إلى السماح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف الهاتف".

إجراء خاطئة تدمر الهاتف


وتفصيلا، أوصت آبل أيضاً بتجنب خطأين شائعين آخرين، وأضافت: "لا تجفف هاتف آيفون الخاص بك باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط، ولا تدخل جسماً غريباً، مثل قطعة القطن أو منشفة ورقية، في الموصل".

وأكدت شركة آيفون بأهمية عدم شحن جهاز آيفون عندما يكون مبتلاً.

وتابعت شركة أبل: "إذا قمت بشحن جهاز آيفون الخاص بك بينما يكون موصل Lightning أو USB-C مبتلاً، فقد تتآكل المسامير الموجودة على الموصل أو الكابل وتتسبب في تلف دائم أو توقف عن العمل، مما يتسبب في حدوث مشكلات في الاتصال".

ووفقاً لشركة آبل، أفضل طريقة للتجفيف هي نقر الجهاز بلطف على يدك، وتأكد من أن الموصل متجه لأسفل للسماح بسقوط أي سائل. وبعد ذلك، ما عليك سوى ترك الهاتف في منطقة جافة، ويفضل أن يكون ذلك بمكان فيه تدفق للهواء، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

شحن الهاتف في حالة البلل


وواصلت الشركة، في بيانها: "انتظر لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم حاول الشحن مرة أخرى. وإذا ظهر التنبيه ثانية، فيجب عليك ترك الهاتف في منطقة جافة مع تدفق الهواء لمدة تصل إلى يوم واحد".

كما نصحت الشركة بعدم استخدام مصادر الحرارة مثل مجففات الشعر، كذلك لا تضع أي شيء في منفذ الموصل لتجفيفه أيضاً.

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