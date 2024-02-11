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قيمة "مايكروسوفت" تتجاوز 3.1 تريليونات دولار

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قيمة "مايكروسوفت" تتجاوز 3.1 تريليونات دولار
أ أ
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أصبحت "مايكروسوفت" أول شركة في الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها السوقية 3.1 تريليونات دولار، بعد أسبوعين فقط من تجاوز القيمة السوقية 3 تريليونات دولار للمرة الأولى.اضافة اعلان

قيمة "مايكروسوفت" تتجاوز 3.1 تريليونات دولار

وفي نهاية تداولات أول من أمس، زادت قيمة سهم مطورة "ويندوز" 1.55 % إلى 420.55 دولارًا لترتفع القيمة السوقية إلى 3.124 تريليونات دولار، بحسب بيانات "كومبانيز ماركت كاب".
وحقق سهم الشركة الداعمة لمطورة "شات جي بي تي" مستوى إغلاق قياسيًا للجلسة الثالثة على التوالي، وللمرة السابعة منذ بداية العام الجاري.

"أبل" الثاني عالميًا بين أكثر الشركات قيمة

وفي المقابل، أغلق سهم شركة "أبل" مرتفعًا 0.4 % عند 188.85 دولارًا، لتحقق صانعة الجوالات الأمريكية قيمة سوقية 2.916 تريليون دولار، وتحتل المركز الثاني بين أكثر الشركات العالمية قيمة.
وارتفع سهم "مايكروسوفت" 11.85 % منذ بداية العام بدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في حين خسر سهم صانعة جوالات "أيفون" 1.9 % مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

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