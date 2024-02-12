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من آبل كاش.. تحديث جديد في آيفون يتيح إنشاء بطاقات فيزا افتراضية

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آيفون
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تتيح شركة أبل، لمالكي آيفون الذين يعملون بنظام iOS 17.4 التجريبي، إمكانية إنشاء رقم بطاقة فيزا افتراضية من “آبل كاش”.

بطاقات آبل كاش المدفوعةاضافة اعلان


ووفقاً لتقارير من موقع “9to5Mac”، تتيح بطاقة “آبل كاش” المدفوعة مسبقاً للمستخدمين إرسال مدفوعات “آبل باي” إلى الأصدقاء والعائلة، أو تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية. ومع ميزة البطاقة الافتراضية الجديدة، سيتمكن مستخدمو “آبل كاش” من التسوق على نطاق أوسع عبر الإنترنت. 
ووفقاً لمستخدمي “آبل كاش” في الإصدار التجريبي iOS 17.4، هناك نافذة منبثقة جديدة، تدعوهم إلى إعداد رقم بطاقة افتراضية، ويتم الحفاظ على أمان معلومات البطاقة باستخدام رمز أمان جديد لكل معاملة.
هذا بمجرد إنشاء البطاقة، يمكن الوصول إلى رقمها باستخدام التدوين التلقائي في متصفح سفاري، واستخدامه للتسوق عبر الإنترنت. ويمكن للمستخدمين أيضاً عرض رقم البطاقة في تطبيق “المحفظة” Wallet، بالإضافة إلى إنشاء أرقام بطاقات جديدة ورموز التحقق من البطاقة (CVC).

الميزة تحت التجربة حاليا


وربما لم يتم طرح الميزة بعد لكل مستخدمي آيفون التجريبيين، لذا إن كنت تستخدم الإصدار التجريبي من iOS 17.4 وتستخدم “آبل كاش”، فيمكنك التحقق من وجود هذه الميزة، من خلال فتح تطبيق “المحفظة”، والنقر فوق بطاقة “آبل كاش” الخاصة بك، والتحقق من خيار "إعداد رقم البطاقة الافتراضية".
وقد أكدت شركة آبل الشهر الماضي أنه سيتم إصدار iOS 17.4 على نطاق واسع، في مارس (آذار)، وسيتضمن تحديث البرنامج القادم العديد من الميزات والتغييرات الجديدة لجهاز آيفون، حسبما نقل موقع “ماك رومرز” الإلكتروني.

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