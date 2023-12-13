"ميتا" تضيف الذكاء الاصطناعي إلى نظارتها الذكية

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كشفت شركة "ميتا" المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستجرام"
للتواصل الاجتماعي عن إضافة الذكاء الاصطناعي إلى نظارتها الذكية التي تصنعها
بالشراكة مع شركة النظارات المميزة.
برنامج وصول مبكر في الولايات المتحدةوتختبر الشركة الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط في المرحلة التجريبية عبر
برنامج وصول مبكر في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تطلق ميتا في عام 2024
الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط علنا.
وقال أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا: "نطلق في العام المقبل، النسخة المتعددة الوسائط من مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يستفيد من الكاميرا الموجودة ضمن النظارات.
التحكم في المساعد عن طريق الصوتوصممت ميتا المساعد من أجل التحكم فيه عن طريق الصوت، إذ يمكن لمرتدي
النظارة التحدث إلى المساعد كما لو كان مساعدًا صوتيًا مشابهًا لأليكسا من أمازون أو
سيري من آبل.
وعرض بوسورث إحدى الإمكانيات الجديدة للإصدار المتعدد الوسائط في منشوره، وشمل ذلك مقطع فيديو لنفسه وهو يرتدي النظارات ويحدق في قطعة فنية جدارية مضاءة تظهر ولاية كاليفورنيا في أحد المكاتب.
مما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى هاتف ذكي مقترن بالنظارات لكي يعمل.
واجهة المستخدم للذكاء الاصطناعيوأظهرت شاشة تعرض واجهة المستخدم للذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط الجديد
أنه أجاب بنجاح عن سؤال بوسورث "انظر وأخبرني بما تراه".
وحدد الفن بأنه "منحوتة خشبية" ووصفها بأنها "جميلة"، موضحًا بعض المزايا الأخرى، التي تشمل مطالبة المساعد بالمساعدة في التعليق على الصور التي التقطها أو طلب ترجمتها وتلخيصها.
ترجمة النص المكتوبكما ظهر التحديث في مقطع فيديو عبر "إنستجرام" من خلال استجابة
المساعد عبر الوصف وتقديم بعض الاقتراحات المناسبة، وترجمة النص المكتوب وعرض بعض
التعليقات التوضيحية للصور.
وتعد هذه الخطوة متوقعة، نظرًا إلى احتضان ميتا الشامل للذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها ومنصاتها، وترويجها للذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر من خلال نموذجها اللغوي الكبير Llama 2.
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