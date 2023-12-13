الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"ميتا" تضيف الذكاء الاصطناعي إلى نظارتها الذكية

شركة ميتا
شركة "ميتا"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت شركة "ميتا" المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي عن إضافة الذكاء الاصطناعي إلى نظارتها الذكية التي تصنعها بالشراكة مع شركة النظارات المميزة.اضافة اعلان

برنامج وصول مبكر في الولايات المتحدة

وتختبر الشركة الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط في المرحلة التجريبية عبر برنامج وصول مبكر في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تطلق ميتا في عام 2024 الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط علنا.
وقال أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا: "نطلق في العام المقبل، النسخة المتعددة الوسائط من مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يستفيد من الكاميرا الموجودة ضمن النظارات.

التحكم في المساعد عن طريق الصوت

وصممت ميتا المساعد من أجل التحكم فيه عن طريق الصوت، إذ يمكن لمرتدي النظارة التحدث إلى المساعد كما لو كان مساعدًا صوتيًا مشابهًا لأليكسا من أمازون أو سيري من آبل.
وعرض بوسورث إحدى الإمكانيات الجديدة للإصدار المتعدد الوسائط في منشوره، وشمل ذلك مقطع فيديو لنفسه وهو يرتدي النظارات ويحدق في قطعة فنية جدارية مضاءة تظهر ولاية كاليفورنيا في أحد المكاتب.
مما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى هاتف ذكي مقترن بالنظارات لكي يعمل.

واجهة المستخدم للذكاء الاصطناعي

وأظهرت شاشة تعرض واجهة المستخدم للذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط الجديد أنه أجاب بنجاح عن سؤال بوسورث "انظر وأخبرني بما تراه".
وحدد الفن بأنه "منحوتة خشبية" ووصفها بأنها "جميلة"، موضحًا بعض المزايا الأخرى، التي تشمل مطالبة المساعد بالمساعدة في التعليق على الصور التي التقطها أو طلب ترجمتها وتلخيصها.

ترجمة النص المكتوب

كما ظهر التحديث في مقطع فيديو عبر "إنستجرام" من خلال استجابة المساعد عبر الوصف وتقديم بعض الاقتراحات المناسبة، وترجمة النص المكتوب وعرض بعض التعليقات التوضيحية للصور.
وتعد هذه الخطوة متوقعة، نظرًا إلى احتضان ميتا الشامل للذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها ومنصاتها، وترويجها للذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر من خلال نموذجها اللغوي الكبير Llama 2.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

ميتا تطلق أدوات توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي.. تعرف على التفاصيل

"أبل" تخطط لطرح أجهزة آيباد وماك جديدة في 2024

بالصور.. القصة الكاملة لـ"القطط النووية" التي أثارت الذعر ببريطانيا

منها برامج الدردشة.. تعرف على بنود أول تشريع في العالم للذكاء الاصطناعي

قريبا.. ميزة جلب الفيديو إلى المساحات الصوتية في منصة إكس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ميتا 11:53 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

ميتا تطلق أدوات توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي.. تعرف على التفاصيل

الذكاء الاصطناعي 3:49 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

منها برامج الدردشة.. تعرف على بنود أول تشريع في العالم للذكاء الاصطناعي

وظائف الذكاء 10:31 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الوجه السيء للذكاء الاصطناعي.. ازدياد شعبية تطبيقات تركيب الصور الفاضحة

مايكروسوفت 1:44 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

لمساعدة المكفوفين.. مايكروسوفت تطلق تطبيقا يعمل بـ 36 لغة العام المقبل

اقرأ أيضا

مايكروسوفت
10:36 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لمستخدمي برنامج الـ Word

الهواتف الذكية
4:47 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

4 علامات على اختراق هاتفك.. لا تتجاهلها

تيك توك
10:36 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"تيك توك" تقعد صفقة بـ 1.5 مليار دولار لإعادة تشغيل متجرها في هذه الدولة

وظائف الذكاء
10:31 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الوجه السيء للذكاء الاصطناعي.. ازدياد شعبية تطبيقات تركيب الصور الفاضحة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
1:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض والشرقية و7 مناطق حتى 8 مساءً

الدعم السكني - دعم - سكني
12:08 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر وشروط الحصول عليه

تسجيل - عن بعد - لاب توب - - - كمبيوتر
12:20 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

7097581-543387411
11:04 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 20 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الرياض

آيفون 15 - 3
11:48 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تعرف على أهم مميزات التحديث الجديد لهواتف آيفون وطريقة تنزيله

تعليق الدارسة1
10:10 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في مدارس وجامعات 6 مناطق بالمملكة