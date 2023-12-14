الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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تحديث جديد.. خرائط جوجل تتيح مسح جميع آثار زياراتك وعمليات البحث

خرائط جوجل
خرائط جوجل
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أعلن تطبيق خرائط غوغل عن تحديث جديد يتيح مسح جميع آثار زياراتك وعمليات البحث التي قمت بها مؤخراً.
وفي الوقت الحالي، عند استخدام خرائط غوغل، يتم تعطيل سجل المواقع الخاص بك افتراضياً. ولكن عند تمكينه، يتم تخزين نشاط القيادة الخاص بك في السحابة ويمكن مشاهدته في ميزة الجدول الزمني لخرائط.اضافة اعلان

ميزة الجدول الزمني


وستساعدك ميزة الجدول الزمني في خرائط غوغل على تذكر الأماكن التي زرتها. وبعد التحديث، سيتم تخزين نشاطك على جهازك على الرغم من أنك ستتمكن من تحديثه إلى السحابة كنسخة احتياطية مشفرة إذا كنت ترغب في ذلك. ومع التشفير، لن يتمكن حتى غوغل من رؤية سجل المواقع الخاص بك.
وستجري غوغل تغييراً كبيراً في مقدار الوقت الذي يمكنك فيه تخزين سجل المواقع الخاص بك قبل حذفه تلقائياً. وبدلاً من الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة 18 شهراً كما اعتادت الشركة، ستقوم بحذف المعلومات بعد ثلاثة أشهر فقط إلا إذا كنت تريد الاحتفاظ بالبيانات لفترة أطول من الوقت.
ويمكنك أيضاً إيقاف تشغيل عناصر التحكم في الحذف التلقائي إذا كنت ترغب في ذلك. وسيتم طرح هذه التغييرات على خرائط غوغل خلال العام المقبل.

حذف بعض الأنشطة


وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتمكن مستخدمو خرائط غوغل من حذف الأنشطة المتعلقة بالمكان من الخرائط. 

وعلى الرغم من أن إزالة موقع من مخططك الزمني لا تؤدي إلى التخلص من جميع الأدلة التي تثبت أنك زرت موقعاً معيناً، إلا أنه مع هذا التحديث ستتمكن من إزالة جميع آثار زيارتك لموقع معين.

وعند فتح خرائط غوغل لأول مرة، توجد نقطة زرقاء على الخريطة تمثل موقعك الحالي. الضغط على النقطة الآن سيسمح لك بمشاركة موقعك، وحتى استخدام اختصار لحفظ مكان ركن سيارتك.
ولكن ستتمكن قريباً من الضغط على النقطة الزرقاء ومعرفة ما إذا كان سجل المواقع أو إعدادات الجدول الزمني قيد التشغيل وما إذا كنت قد منحت الخرائط إمكانية الوصول إلى موقع جهازك، بحسب موقع فون أرينا.


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