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صحيفة تواصل الالكترونية

جوجل تطلق التوقيع الإلكتروني في المستندات ودرايف

جوجل
جوجل
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كشفت شركة جوجل عن إتاحة ميزة التوقيع الإلكتروني لمشتركي “ورك سبيس” في خدمتي المستندات ودرايف.

التوقيع الإلكتروني

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وكانت الشركة قد بدأت توفير ميزة التوقيع الإلكتروني على نحو تجريبي لبعض المستخدمين في أغسطس/ آب الماضي، قبل إعلان إطلاقها لكافة مشتركي حزمة ورك سبيس التابعة لها.
وقالت جوجل عبر موقعها الرسمي إنها ضمنت التوقيع الإلكتروني في المستندات، من أجل التسهيل على رواد الأعمال والشركات الصغيرة طلب التوقيعات وتتبع العقود وإدارتها.
وسيتمكن العملاء باستخدام تلك الأداة الجديدة من إعداد حقول التوقيع مباشرةً في مستندات جوجل، لإكمال التوقيعات الرقمية أو طلبها للمستندات المهمة كالعقود التجارية والاتفاقيات.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن طلب التوقيعات من مستخدمين آخرين لهم حسابات غير تابعة لشركة جوجل، مما يمنح تلك الميزة أفضلية على برامج التوقيع الإلكتروني الخارجية الأخرى.

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