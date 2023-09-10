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"هواوي" تكشف عن شاشتها الذكية الجديدة "Vision SE3"

شاشة هواوي
هواوي تكشف عن شاشتها الذكية الجديدة "Vision SE3"
أ أ
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كشفت شركة هواوي عن الشاشة الذكية الجديدة  Vision SE3، التي تتوفر بمقاسات مختلفة تتراوح بين 55 و 75 إنشًا.
وتتوفر الشاشة بدقة 4K  للقياسات الثلاثة: 55 و 65 و 75 إنشًا، وهي تقدم تجربة مشاهدة سلسة من خلال التبديل بلمسة واحدة إلى وضع معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتز.اضافة اعلان


اكتشاف الخلفية والمقدمة

ويمكن للشاشة اكتشاف الخلفية والمقدمة ومسار الحركة والتشوه، كما تعمل على إدراج عدة إطارات بين كل إطارين في المقاطع المعروضة بـ 24 إطارًا أو 30 إطارًا المنتشرة على الإنترنت.
وتعمل الإطارات من أجل إنتاج صور متحركة أكثر سلاسة، وذلك اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي
وتحتوي الشاشة على ذاكرة عشوائية بحجم 2 جيجابايت، وسعة تخزين سعتها 32 جيجابايت، وتدعم الاتصال اللاسلكي عبر واي فاي.


تحسين عرض المحتوى

كما تحتوي على وحدة معالجة عصبية NPU لمهام الذكاء الاصطناعي وتحسين عرض المحتوى، وتعمل الشاشة بنظام تشغيل HarmonyOS من هواوي، تجعل الشاشة مناسبة لأغراض الترفيه المنزلي.
وفيما يتعلق بالألوان، تدعم شاشة هواوي Vision SE3 كامل الطيف اللوني BT.709 لإنتاج نحو 10.7 مليار لون، وعرض الألوان الغنية بسلاسة على الشاشة دون أي فواصل أو ضوضاء.
وتأتي الشاشة مع كاميرا مرفقة يمكن ربطها سلكيًا بالشاشة من خلال منفذ USB، وهي مجهزة بشريحة رؤية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبدعم من وحدة المعالجة العصبية في الشاشة.
ويمكن للكاميرا تتبع الصورة، والتنبيه بالمسافة ووضعية الجلوس، وتعرّف الوجه بشكل ثلاثي الأبعاد.


عرض المحتوى من الهاتف على الشاشة

وتدعم الشاشة خاصية Huawei Share التي تسمح بعرض المحتوى من الهاتف على الشاشة مباشرةً دون الحاجة إلى عمل اقتران أو الاتصال بشبكة واي فاي نفسها.
وبدأت هواوي طرح شاشة Vision SE3 بسعر يبدأ من نحو 350 دولارًا أمريكيًا لقياس 55 إنشًا، ويزيد السعر تدريجيًا بزيادة قياس الشاشة.

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