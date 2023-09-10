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"هواوي" تطرح هاتفا فريدا ضم عائلة هواتف ميت60 المثيرة للجدل

هواوي ميت 60
هواوي تطرح هاتفا فريدا ضم عائلة هواتف ميت60 المثيرة للجدل
أ أ
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أضافت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز هاتفا محمولا من الطراز الأول إلى عائلة الهواتف الذكية ميت 60 المثيرة للجدل.اضافة اعلان
وطرحت الشركة الهاتف ميت 60 برو بلس للبيع في البر الرئيسي الصيني، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.


التوصيل قبل 9 أكتوبر القادم

وتطرح الشركة التي تتخذ من شينجن مقرا لها الهاتف المحسن، المزود بتقنية الرسائل عبر القمر الصناعي ومساحة ذاكرة أكبر من ميت 60 برو، عبر الإنترنت مقابل مقدم 1000 يوان (140 دولار) وتعهدت بالتوصيل في تاريخ لا يتجاوز التاسع من أكتوبر.
ويتمتع طراز برو بلس بمساحة تخزين تصل إلى تيرابايت وذاكرة تفوق طراز ميت 60 برو بـ 4 جيجابايت، والذي يبلغ سعره في متاجر التجزئة 6999 يوان.


ارتفاع أسهم هواوي بنسبة 10%

وارتفعت أسهم موردي هواوي بنسبة 10 % في البورصة الصينية بعدما تم طرح أحدث طراز في متاجرها الإلكترونية
وجذب الهاتف ميت 60 برو اهتماما دوليا بسبب معالج التطبيقات المصنوع في الصين ومكونات أخرى محلية الصنع، في إشارة إلى تقدم البلاد في مجال صناعة القدرات التكنولوجية المحلية

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