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صحيفة تواصل الالكترونية

أبل تكشف عن نظام لتحسين الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
أبل
أ أ
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أعلنت شركة أبل أنها تعمل على بناء معيار رسائل سيجعل الرسائل النصية بين هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد تجربة أفضل.

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وأكدت أبل أنها ستتبنى خدمات التواصل الغني "في وقت لاحق من العام المقبل"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتعد خدمات التواصل الغني معيارا صناعيا للمراسلة ويسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة والدردشة عبر شبكة "واي فاي"، إضافة إلى بيانات الهاتف المحمول.

هواتف آيفون:


كما يمكن للمستخدمين معرفة وقت قراءة الرسائل - وهي مجموعة من الخصائص غير موجودة حاليا أو لا تعمل بالمعيار نفسه عند تبادل الرسائل بين هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

نظام الرسائل الخاصة:


وحتى الآن، كانت شركة أبل تركز على نظام الرسائل الخاص بها "آي ماسيج" الذي يسمح بالتواصل السلس بين أجهزة آيفون.

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