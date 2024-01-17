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"أبل" تزيح "سامسونج" وتتربع على عرش الهواتف الذكية في 2023

أبل
أبل تتفوق على سامسونج
أ أ
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أزاحت شركة أبل الأمريكية منافستها سامسونج الكورية الجنوبية عن عرش مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023 على مستوى العالم.

أبل تتربع على عرش الهواتف الذكية في عام 2023

واحتلت أبل المرتبة الأولى من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023، بحسب بيان لشركة أبحاث السوق "International Data Corporation".
وأشار البيان إلى أن مبيعات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.17 مليار هاتف في عام 2023.
وهذا كان أقل حجم مبيعات خلال السنوات العشر الماضية، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن 2010 كان العام الأخير الذي تربعت فيه شركة أخرى غير سامسونج على قمة سوق الهواتف الذكية.

سامسونج تصدرت سوق الهواتف الذكية 12 عامًا

ومنذ 2011 كانت سامسونج تتصدر سوق مبيعات الهواتف الذكية واستمر ذلك 12 عامًا حتى 2022.
وأفاد البيان أن شركة أبل احتلت المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 20.1 بالمئة في 2023.
فيما جاءت سامسونج بالمركز الثاني بحصة سوقية بلغت 19.4 بالمئة، تلتها شاومي الصينية بـ 12.5 بالمئة.
في حين بلغت الحصة السوقية لشركة أوبو الصينية 8.8 بالمئة، وفق البيان.


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