قارئ كتب إلكتروني بمواصفات متطورة من شاومي

أ أ

أعلنت شركة شاومي الصينية عن طرح قارئ كتب إلكتروني جديد بشاشة جديدة مطورة ومواصفات محسنة من أجل تعزيز تجربة قراءة الكتب الإلكترونية عبر الجهاز.

اضافة اعلان



وضع التحديث الذكي



مواصفات القارئ الإلكتروني



وأوضح بيان لشركة شاومي، أن القارئ الإلكتروني الجديد يحتوي على "وضع التحديث الذكي" الذي يمكنه التمييز بين النصوص والصور في الشاشة، ثم يضبط معدل التحديث تلقائيا لضمان تجربة قراءة سلسة وتسريع تقليب الصفحات، بالإضافة إلى تقليل فرص حدوث "شبحية الشاشة".ويعمل الجهاز بذاكرة عشوائية حجمها 2 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 64 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 11.أيضا يأتي الجهاز بتصميم خفيف الوزن، ويحتوي على سماعات خارجية، ومنفذ USB C للشحن ونقل البيانات.