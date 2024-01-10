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أفضل من التقليدية.. شاومي تصدر قارئ كتب إلكترونية بنظام أندرويد

قارئ كتب إلكتروني
قارئ كتب إلكتروني
أ أ
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طرحت شركة شاومي الصينية، قارئ كتب إلكتروني جديد ومطور، يوفر تجربة قراءة أفضل من الشاشات التقليدية، ويتميز بشاشة E Ink Carta 1200.اضافة اعلان
كما يتميز القارئ الإلكتروني الجديد بوضع التحديث الذكي الذي يضبط معدل التحديث تلقائيًا لضمان تجربة قراءة سلسة.

ميزات قارئ الكتب الإلكترونية من شاومي

يتميز قارئ الكتب الإلكترونية الجديد من شاومي بالعديد من الميزات، ومنها:
- شاشة E Ink Carta 1200 التي تبلغ كثافة البكسلات فيها 300 بكسل لكل إنش، مما يوفر تجربة قراءة واضحة وسلسة.
- تدعم الشاشة 32 مستوى من الإضاءة، بالإضافة إلى التحكم في حرارة الألوان وفقًا لتفضيلات المستخدم.
- وضع التحديث الذكي الذي يمكنه التمييز بين النصوص والصور في الشاشة، ثم يضبط معدل التحديث تلقائيًا لضمان تجربة قراءة سلسة وتسريع تقليب الصفحات، بالإضافة إلى تقليل فرص حدوث شبحية الشاشة.

الميزات التقنية لقارئ الكتب الإلكترونية

- يعمل الجهاز بمعالج RK3566 الرباعي النواة من شركة Rockchip مع ذاكرة عشوائية حجمها 2 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين قدرها 64 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 11.
- يدعم الجهاز الاتصال بشبكات واي فاي بتردد 2.4 و 5 جيجاهرتز وبلوتوث 5.2
- يحمل القارئ الإلكتروني بطارية سعتها 1200 ميلي أمبير تدوم حتى 40 ساعة من الاستخدام، وترفق شاومي علبة شحن للجهاز ببطارية إضافية بسعة قدرها 1950 ميلي أمبير.
- كما يأتي الجهاز بتصميم خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 166 جرامًا فقط، ويحتوي على سماعات خارجية، ومنفذ USB C للشحن ونقل البيانات.

سعر  قارئ الكتب الإلكترونية من شاومي

تطرح شاومي جهازها في الأسواق الصينية بسعر يعادل نحو 200 دولارٍ أمريكي، ولا معلومات متاحة حاليًا بخصوص طرح الجهاز في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة
يعد قارئ الكتب الإلكترونية الجديد من شاومي خيارًا جيدًا لمحبي القراءة الإلكترونية، حيث يتميز بشاشة عالية الجودة ووضع التحديث الذكي وأداء قوي وتصميم خفيف الوزن.

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