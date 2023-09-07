قبل الإعلان عنه رسميًا.. تسريبات تكشف عن مفاجأة في آيفون 15

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بدأ العد التنازلي لإطلاق هاتف آيفون 15، والذي من المتوقع أن تكشف عنه شركة لآبل في حدث تنظيمه يوم 12 سبتمبر الجاري.

ورصد المتابعون، تلميحًا رئيسيًا من جانب شركة "آبل" في الإصدار التجريبي الأخير لتحديث آي أو إس 17، والذي يشير إلى زر جديد لجهاز آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس. اضافة اعلان



زر جديد



تبديل الوضع الصامت



توقيت طرح آيفون 15



إصدارات آيفون المرتقبة



ومن المتوقع أيضا أن تضيف "أبل" زرًا جديدًا يمكن أن يكون في الواقع زرًا لعدة إجراءات مشابها لزر الإجراءات في ساعة "أبل ووتش ألترا"، ولكن مع المزيد من الخيارات التي تركز على الهاتف.إذ من المتوقع أن يكون زرًا فعليًا جديدًا في طرازات آيفون برو من الجيل التالي الذي يحل محل مفتاح، "رينج سايلنت"، على ما أفاد موقع "ماك رومرز" الذي يتابع التسريبات التقنية.ووفقًا لكود الذي كشفته آبل، فإنه "سيسمح زر الإجراء للمستخدمين بالوصول بسرعة إلى الوظائف والإعدادات المختلفة دون الحاجة إلى إلغاء قفل الجهاز أو الانتقال إلى التطبيق بالضرورة".كما سيكون لزر الإجراء تسعة خيارات للمستخدمين للاختيار من بينها.وكما يوحي الاسم، يمكن أن يسمح "الوضع الصامت" للمستخدمين بتبديل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله، في حين يمكن لـ "الكاميرا" تشغيل تطبيق الكاميرا ويمكن لـ "فلاش لايت" تشغيل أو إيقاف تشغيل شعلة الهاتف.ومن المفترض أن يتيح خيار "التركيز" تنشيط وضع التركيز أو إلغاء تنشيطه، بينما يتيح لك خيار "الترجمة" ترجمة محادثة أو نص بضغطة زر.تتضمن الخيارات الأخرى "إمكانية الوصول" و"المكبر" و"المذكرات الصوتية"، بالإضافة إلى "الاختصارات"، والتي قد تتيح لك تشغيل أي اختصار قمت بإنشائه.وأضاف الموقع: "إذا كانت الشائعات صحيحة، فقد يكون زر الإجراء أحد الميزات الرئيسية الجديدة التي تجعل آيفون 15 برو متميزًا عن سابقاته".وأكدت شركة آبل، أنها ستعقد حدثًا يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، في الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش.ووجهت الشركة دعوات رسمية للصحفيين، ووسائل الإعلام، للحضور إلى قاعة ستيف جوبز بمقر الشركة.وعلى الرغم من أن العرض الترويجي لم يتحدث عن هاتف آبفون الجديد، ولم تعترف "آبل" رسميًا بوجوده، لكن الشركة اعتادت على الكشف عن هاتف "آيفون" جديد كل عام في فصل الخريف منذ أكثر من عقد من الزمان.وفيما يتعلق بتوقيت طرح "آيفون 15" للبيع في متاجر بيع الهواتف، أعرب أحد المطلعين ويُدعى مارك جورمان عن اعتقادته بأنه سيكون في غضون أقل من أسبوعين من الحدث.وقال إنه علم من مصدر لم يذكر اسمه، إنه سيتم طرحه للبيع في 22 سبتمبر، مما يعني أن آبل "ستحصل على حوالي أسبوع من مبيعات آيفون15 في الربع المالي الرابع".ومن المتوقع أن تكشف آبل عن أربعة إصدارات مختلفة من آيفون 15 الطراز القياسي، آيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، وربما يُطلق عليه أو لايُطلق عليه اسم آيفون 15 برو ماكس.إذ أنه ووفقًا للمسرب أندرو أوهارا، قررت آبل تغيير اسم "آيفون برو ماكس" إلى "آيفون ألترا".ومهما كان اسمه، فإنه لا زال يعتبر أحد طرازيه "برو" (مما يعني أنه سيتمتع بقوة أكبر وقدرات أكبر، بالإضافة إلى سعر أعلى).وستكون بعض الميزات حصرية للإصدارات الأعلى، لكن التعديلات الكبيرة ستشمل عائلة أيفون 15 بأكملها.