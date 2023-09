أبل تكشف عن تحديث جديد لمعالجة ثغرات أمنية

أ أ



كشفت شركة آبل الأمريكية عن تحديث جديد لمعالجة عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها، وتوصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخة التالية:

macOS Sonoma 14



وقالت الشركة إن التحديث الجديد متوفر للمنتجات التالية:



Mac Studio (2022 and later)

iMac (2019 and later)

Mac Pro (2019 and later)

Mac mini (2018 and later)

MacBook Air (2018 and later)

MacBook Pro (2018 and later)

iMac Pro (2017)



التهديدات:



يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:



- تنفيذ تعليمات برمجية

- إفشاء المعلومات

- هجمة حجب الخدمة (DoS)

- رفع وترقية الصلاحيات.



الإجراءات الوقائية:



يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، إذ أصدرت Apple توضيحًا لهذا التحديث:



https://support.apple.com/en-us/HT213940

طريقة تحديث macOS:

https://support.apple.com/ar-sa/HT201541



منتجات أبل المحدثة



في وقت سابق، أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، بإجراء التحديثات الأمنية على بعض منتجات "أبل"، بسبب تأثير ثغرات أمنية عليها.



وأصدرت الشركة عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، التي تمكّن المهاجم من رفع وترقية الصلاحيات وتنفيذ تعليمات برمجية.



وتضمنت المنتجات المتأثرة، منتجات ” iPhone XS، وiPhone 8، وApple Watch Series 4، و macOS Venture، وSafari 16.6.1، وiPad Pro، وiPad mini “.



وأطلقت شركة أبل بشكل مفاجئ تحديثات جديدة لأجهزتها المختلفة لإصلاح ثغرات أمنية، حيث تضمنت تحديث iOS 17.0.1 لهواتف آيفون، وiPadOS 17.0.1 لأجهزة آيباد، بجانب تحديثات أخرى.



وتأتي تحديثات أبل عقب أيام قليلة من إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بأجهزة الشركة، مثل iOS 17 وiPadOS 17.



تحديث الساعة الذكية

بالإضافة إلى إصدار تحديث watchOS 10.01 لساعتها الذكية، وتحديث macOS Ventura 13.6 لأجهزة ماك، لمعالجة مشكلات أمنية دون إضافة مزايا جديدة.



وتركز تلك التحديثات الجديدة على إصلاح ثلاث ثغرات أمنية مجددًا كانت أبل قد عالجتها سابقًا مع تحديثات أخيرة، علمًا بأن تلك الثغرات كانت تُستغل بشكل نشط ضد إصدارات النظام ما قبل iOS 16.7.



تحديثات آيفون الجديد



وأطلقت شركة أبل تحديثًا منفصلًا موجها لهواتف آيفون 15 وآيفون 15 برو فقط، وهو iOS 17.0.2، من أجل إصلاح بعض المشكلات في هواتف آيفون الجديدة، ويُنصح بسرعة تحميل التحديثات الجديدة في أقرب وقت.



تثبيت التحديثات الجديدة

ويمكن لمستخدمي أبل تثبيت تحديث iOS 17.0.1 و iPadOS 17.0.1 على أجهزتهم، بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.