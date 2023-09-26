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صحيفة تواصل الالكترونية

3 عيوب خطيرة.. تحديث عاجل لنظام iOS على أجهزة آيفون (خطوات تنزيله)

هواتف آبل
هواتف آبل
أ أ
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سارعت شركة آبل إلى إجراء تعديلات عاجلة على نظام التشغيل iOS 17 بعد أيام فقط من إطلاقه. 
ويعمل نظام التشغيل iOS 17.0.1، المتوفر الآن عالميًا، على إصلاح ثلاثة عيوب أمنية جعلت الأجهزة عرضة لـ "البرامج الخبيثة".اضافة اعلان

طرازات آيفون التي يشملها التحديث

ويشمل التحديث جميع  طرازات "آيفون" المدعومة من قبل عملاق التكنولوجيا، تم إصدارها في 2018 وما بعده (بما فيها آيفون إكس إس والجيل الثاني من آيفون إس إي)، وكذا آيفون 15 الذي تم إطلاقه هذا الشهر. 
ويعمل iOS 17.0.2 أيضًا على إصلاح مشكلة قد تمنع نقل البيانات مباشرة من جهاز "آيفون" أقدم أثناء الإعداد، لذلك، إذا كان لديك هاتف آيفون 15 الجديد، يجب عليك تحديثه إلى iOS 17.0.2 قبل أن تحاول نقل البيانات من جهازك القديم، وفق صحيفة "ديلي ميل".

خطوات التنزيل


وما عليك سوى التوجه إلى إعدادات جهازك وتحديد "عام" متبوعًا بـ "تحديث البرنامج". ومن المفترض أن يؤدي النقر على "تنزيل وتثبيت" إلى بدء التحديث، والذي قد يستغرق بضع دقائق حتى يكتمل.
ويتضمن البرنامج الحديث العديد من الميزات المثيرة، بما فيها أداة البريد الصوتي المباشر والقدرة على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك ببساطة عن طريق ملامسة جهاز “آيفون” الخاص بك مع جهاز آخر.

العيوب الأمنية الثلاثة

وفي منشور لها، كشفت شركة آبل عن العيوب الأمنية الثلاثة التي تؤثر على نظام التشغيل iOS 17.0، والتي سيتم إصلاحها في دقائق طالما قمت بالتحديث. 
وتسمح إحدى هذه العيوب لأحد التطبيقات الضارة بالقدرة على "تجاوز التحقق من صحة التوقيع"، مما يعني أنه قد يكون قادرًا على التشغيل دون أن يلاحظ المستخدم. 
وكشفت أبل عن العيوب بعد بلاغات من "جوجل" ومجموعة أبحاث "سيتيزن لاب" بجامعة تورونتو. 
ويعمل نظام التشغيل iOS 17.0.1 – المخصص لجميع طرز آيفون الحديثة باستثناء آيفون 15 الجديد – على إصلاح الأخطاء.  
ويعمل iOS 17.0.2 على إجراء الإصلاحات الأمنية الثلاثة لنظام iOS 17.0.1، ويصحح أيضًا مشكلة نقل البيانات في آيفون 15، حسبما قال عملاق التكنولوجيا في منشور آخر.
لذا إذا كان لديك أي من طرازات آيفون 15 الجديدة، فيجب أن يكون لديك أحدث تحديث متاح للبرنامج هو iOS 17.0.2، الذي يعمل على إصلاح مشكلة نقل البيانات الخاصة بها.

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