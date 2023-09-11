قبل ساعات من طرحه رسميًا.. الكشف عن قائمة مسربة لأسعار "آيفون 15"

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قبل ساعات من إطلاق هاتف آيفون 15، الذي من المتوقع أن تكشف عنه شركة لآبل في حدث يتم تنظيمه غدًا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تعلن أبل عن طرح أغلى هاتف آيفون في تاريخ الشركة، وهو آيفون 15 برو ماكس، مقابل 1300 دولار. اضافة اعلان





أسباب زيادة الأسعار



زيادة تكلفة هاتف آيفون 15



أسعار آيفون 15



وسيزيد سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس بـ200 دولار عن نسخة العام الماضي، وفقًا لموقع "دي جي تايمز" المتخصص في التكنولوجيا.وأرجع ذلك لعدة أسباب منها:جسم الجهاز الذي تحول إلى التيتانيوم بدلاً من حديد الستانليس، أو الألمونيوم في نسخات سابقة.وبسبب تخلي أبل للمرة الأولى عن فتحة الشحن "لايتينينج"، والتي كانت تدر لها أموالاً من الشركات المصنعة. واستبدلت أبل الفتحة القديمة بالفتحة التقليدية "تايب سي" والتي تعود حقوق تصنيعها لكوالكم.وتدفع شركات التصنيع حقوقًا مالية بنسبة من كل كابل للشركة المالكة لبراءة الاختراع، وكانت تلك النسبة تدر مليارات سنويًا لأبل من تصنيع الشركات لكابلات الـ"لايتينينج".وعزا تقرير لوكالة "بلومبرج" زيادة تكلفة هاتف أبل الجديد، إلى عدسة التقريب الجديدة "بريسكوب لينس"، والتي يفترض أن تقرب 10 مرات للمرة الأولى في أبل.وهي الخاصية التي بدأتها سامسونج للمرة الأولى في هاتفها "إس 20"، وتعتمد على إيجاد البعد البؤري داخلياً في الجهاز بوضع مرايا داخل أنبوب معزول ليضاعف حجم الضوء، ويعطي قدرة على التقريب دون حركة ميكانيكية للعدسة.لكن وفقًا لها، فإن أحد أهم أسباب الزيادة في الفئات العليا هو توسيع الفجوة السعرية بين الفئات الدنيا في آيفون وبين الفئة الرائدة، بعدما تسبب ضيف تلك الفجوة العام الماضي، في تراجع كبير في مبيعات الفئة الأولى والبلس عالميًا، بعدما كان الفارق بين البلس والبرو فقط 100 دولار، الأمر الذي أدى لتفضيل الأغلبية شراء البرو.وفقًا للأسعار الجديدة فقد اتسع الفارق ليكون مئتي دولار بين البلس والبرو، مما يسمح بزيادة المبيعات لتلك الفئة الدنيا، وفق ما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية.وعرضت "بلومبرج" أسعار آيفون 15 بفئاته المزمع طرحها في مؤتمر أبل العالمي، حيث سيظل سعر جهازي الفئة الدنيا "آيفون 14" و"آيفون 14 بلس" كما طرح في العام الماضي بـ799 دولارًا و899 دولارًا.بينما في فئة البرو "آيفون 15 برو" فستكون الزيادة 100 دولار، مقارنة بسعر نسخة "آيفون 14 برو"، لتكون 1099 دولار، و200 دولار زيادة في سعر "آيفون 15 برو ماكس" ليصبح بـ1299 دولارًا مقارنة بسعر "آيفون 14 برو ماكس" وقت الطرح العام الماضي.