وصف الإسلام بأنه في أزمة.. ورطة لماكرون المأزوم بداية من صفعه وحتى بق الفراش

أ أ



منذ أن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإسلام بأنه في أزمة، والصفعات تتوالى عليه والتي طالت شخصه بالاعتداء عليه وصفعه، انتهاء بكارثة بق الفراش التي أثارت الرعب في فرنسا. اضافة اعلان





صفع ماكرون:



انسحاب فرنسا من النيجر:



طوابير على بنوك الطعام بفرنسا:



بق الفراش في فرنسا:



تعرض ماكرون في وقت سابق لواقعة مهينة بصفعه على يد شاب، وذلك خلال جولة رئاسيّة في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا.واعتقلت السّلطات الفرنسيّة حينها الشاب على الفور، كما أوقفت الشخص الذي قام بتوثيق اللحظة عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.كما تم وضع كلّ من الشاب والمصوّر في الحجز بتهمة الاعتداء على شخص يتولّى سلطة عامّة، حيث خضعا للتحقيق.وبعدما انتشر الفيديو على نطاق واسع، حاول الإليزيه ضبط الموقف في بيان، مؤكداً أنّ ذلك لم يؤثّر على جولة الرئيس، الذي أراد التواصل مع الفرنسيين ضمن جولة لـ"جسّ نبض البلاد"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكنهم منع رجل مجنون من ملاحقة الرئيس".السترات الصفراء:في العام الماضي تعرضت فرنسا لأكبر عملية احتجاج، حيث دخلت النقابات العمالية في فرنسا، ، إضرابا عاما للمطالبة بزيادة الرواتب، وسط تضخم هو الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في مايو الماضي.وتزامن ذلك مع خروج آلاف الأشخاص في احتجاجات واسعة بشوارع العاصمة باريس، ، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وإضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء عديدة فرنسا.يذكر أن احتجاجات السترات الصفراء ظهرت في عام 2018، حيث خرجت الحركة غير المسبوقة من رحم المواقع الاجتماعية بعيدا عن أي وصاية من أي جهة حزبية أو نقابية.واستطاعت بفعل قوتها أن تهز ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان مجبرا على طرح إصلاحات جديدة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من الجزء الأول من ولايته.واختارت لباس السترات الصفراء المستخدمة من قبل السائقين في حال تعرض سياراتهم لأي عطل على الطريق، كرمز لها.وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية الانسحاب الفرنسي من النيجر بأخطر انتكاسة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقول إنّه يشكل ضربة حقيقية للمؤسسة العسكرية بأكملها.ورأت الصحيفة أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانسحاب من النيجر، يعد الضربة الثالثة في أقلّ من عامين ضد وجود القوات العسكرية الفرنسية في أفريقيا.واعتبرت الصحيفة أيضا أن الانسحاب هو أخطر انتكاسة لرئيس الدولة في القارة منذ انتخابه في عام 2017.وكان ماكرون قد أعلن سحب قوات الجيش الفرنسي من النيجر بحلول نهاية العام الجاري، إضافةً إلى عودة سفير بلاده في نيامي ، بعد نحو شهرين من الانقلاب العسكري الذي وقع في دولة النيجر.وقبل أيام نظم طلاب فرنسيون، اعتصاما في العاصمة باريس، ونصبوا خيامهم أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على ارتفاع تكاليف الحياة الجامعية.في حين اصطف آخرون أمام بنك الطعام في ليون، للحصول على حصتهم من المساعدات الغذائية.وشارك عدد كبير من الطلبة في الاحتجاجات التي دعا إليها اتحاد الطلبة، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، مطالبين بإيجاد حل للغلاء وارتفاع تكاليف نفقات المعيشة، لاسيما على مستوى السكن والإطعام في الأحياء الجامعية.يأتي هذا بالتزامن مع ما وثقه ناشطون ومدونون من مشاهد لطابور من الطلبة أمام بنك الطعام في ليون بجنوب شرق فرنسا، منتظرين الحصول على المساعدات الغذائية، التي تمنحها بعض الجمعيات.كما شهدت فرنسا احتجاجات متقطعة، للمطالبة برفع الأجور وتحسين المعيشة بات معها التضخم وارتفاع الأسعار في أولويات شكوى المواطنين.يأتي هذا مع توجيه انتقادات واسعة ضد السلطات الفرنسية على منصات التواصل بسبب انتشار حشرات "بق الفراش" في أماكن عدة بالبلاد، خاصة المواصلات العامة.وقد ظهرت الحشرات بشكل واسع على مقاعد القطارات وفي محطات المترو، ما تسبب في هلع بين الركاب وتخوفهم من ركوب المواصلات العامة.الظاهرة المزعجة دعت وزير النقل الفرنسي إلى طلبه الاجتماع مع المسؤولين في وسائل النقل لأجل مواجهة المشكلة.انتشار بق الفراش بالطائرات والشوارع:أيضا وثقت مجموعة من الصور، انتشار بق الفراش في الطائرات الفرنسية، وسط مخاوف من انتشاره في دول أخرى.فيما التقط شاب عربي مشاهد أثناء تجواله في شوارع مدينة مرسيليا الفرنسية يظهر فيها غزو "بق الفراش" للحارات والبيوت.ويظهر الفيديو وجود مراتب وأشياء منزلية تم التخلص منها بسبب تلك الحشرة، فيما تزداد نداءات عاجلة للسلطات المعنية بالتدخل.