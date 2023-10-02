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صحيفة تواصل الالكترونية

رعب بـ 3 دول.. الأفاعي والجرذان وبق الفراش تلاحق السكان في المنازل والمتاجر

فأر
فأر
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تعيش عدة دول حالة من الرعب، الذي انتشر بين مواطنيها بسب انتشار واسع للحشرات والكائنات الحية غير المرغوب فيها بسبب خطورتها على البشر، مثلما حدث في نيويورك وبريطانيا وفرنسا في الأيام الماضية.اضافة اعلان

الأفاعي في بريطانيا:


ارتفع عدد الأفاعي التي يحتفظ بها البريطانيون في منازلهم من 500 ألف إلى 700 ألف خلال 12 شهرا فقط.

وكانت امرأة بريطانية قد تفاجأت بوجود أفعى عملاقة يبلغ طولها 1.5 متر داخل مطبخ منزل تعمل فيه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هذه الحادثة التي وقعت في لندن تأتي في وقت يزداد فيه عدد الأفاعي الهاربة في بريطانيا.

وكانت الأفعى تجلس ملتفة حول ذاتها في مطبخ المنزل بمنطقة 
واتصلت المرأة بمؤسسة تعنى بالحيوانات فورا من أجل التعامل مع الأفعى وإخراجها من المنزل. ووقعت الحادثة في 13 سبتمبر.


تسلل الأفاعي:


وتعتقد المربية أن الأفعى تسللت إلى المنزل عبر فجوة في الجدار المؤدي إلى الحديقة.

أما المؤسسة المعنية بالحيوانات فتعتقد أن الأفعى إما هاربة من مالكها وإما تركت في مكان قريب.

ووضعت المؤسسة ملصقات في المنطقة بشأن العثور على حيوان، سعيا لمعرفة صاحبه، لكن لم يتصل أحد.


الجرذان في أمريكا:


هناك مدينة تُعرف باسم "عاصمة الفئران في العالم" - مدينة نيويورك، حيث يقدر قدر الناس أنها كانت موطنًا لأكثر من 30 مليون فأر، خمسة لكل شخص يعيش في المدينة. 

وعلى الرغم من أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن هذا الرقم أقل بكثير، حوالي ثلاثة ملايين، لكن مشهد انتشار الفئران في نيويورك لازال شائعًا إلى حد كبير.

واحتلت الفئران الضخمة مكانها ضمن عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وهي تتجول بشكل مثير في نافذة مسرح وبار مانهاتن بنويورك. 
وبمجرد أن شاهدت اللديها الجمهور، سقطت من عتبة النافذة واستقرت في وعاء النبات الموجود أسفلها.

مشهد مرعب للجرذان:


وثق مقطع فيديو متداول لقطات لجرذان تضخم حجمها بشكل مرعب داخل متاجر نيويورك.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تسبب فشل السلطات في القضاء عليها في استفحالها وزيادة أعدادها.

بق الفراش في فرنسا:

وجهت انتقادات واسعة للسلطات الفرنسية على منصات التواصل بسبب انتشار حشرات "بق الفراش" في أماكن عدة بالبلاد، خاصة المواصلات العامة.

وقد ظهرت الحشرات بشكل واسع على مقاعد القطارات وفي محطات المترو، ما تسبب في هلع بين الركاب وتخوفهم من ركوب المواصلات العامة.

الظاهرة المزعجة دعت وزير النقل الفرنسي إلى طلبه الاجتماع مع المسؤولين في وسائل النقل لأجل مواجهة المشكلة.

يأتي هذا منذ مجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا تتعرض لأزمات وتعثر في الأمور المعيشية والاحتجاجات والتي بدت بأصحاب السترات الصفراء وانتهت بانتشار البق في المواصلات العامة

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