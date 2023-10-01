في عهد ماكرون كاره الإسلام.. الفرنسيون تحت وطأة "القتل والجوع وبق الفراش"

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تتعرض فرنسا لأزمات معيشية، والتي بدت فيها كدولة نامية وفقيرة من دول العالم الثالث.



ومنذ مجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا تتعرض لأزمات وتعثر في الأمور المعيشية والاحتجاجات والتي بدت بأصحاب السترات الصفراء وانتهت بانتشار البق في المواصلات العامة. اضافة اعلان





بق الفراش في فرنسا:



طوابير على بنوك الطعام بفرنسا:



قتل أمام المارة في مارسيليا:



إضراب موظفي أبل:



بيان جبهة النقابات:



يأتي هذا مع توجيه انتقادات واسعة ضد السلطات الفرنسية على منصات التواصل بسبب انتشار حشرات "بق الفراش" في أماكن عدة بالبلاد، خاصة المواصلات العامة.وقد ظهرت الحشرات بشكل واسع على مقاعد القطارات وفي محطات المترو، ما تسبب في هلع بين الركاب وتخوفهم من ركوب المواصلات العامة.الظاهرة المزعجة دعت وزير النقل الفرنسي إلى طلبه الاجتماع مع المسؤولين في وسائل النقل لأجل مواجهة المشكلة.وكان طلاب فرنسيون قد نظموا اعتصاما في العاصمة باريس، ونصبوا خيامهم أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على ارتفاع تكاليف الحياة الجامعية.في حين اصطف آخرون أمام بنك الطعام في ليون، للحصول على حصتهم من المساعدات الغذائية.وشارك عدد كبير من الطلبة في الاحتجاجات التي دعا إليها اتحاد الطلبة، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، مطالبين بإيجاد حل للغلاء وارتفاع تكاليف نفقات المعيشة، لاسيما على مستوى السكن والإطعام في الأحياء الجامعية.يأتي هذا بالتزامن مع ما وثقه ناشطون ومدونون من مشاهد لطابور من الطلبة أمام بنك الطعام في ليون بجنوب شرق فرنسا، منتظرين الحصول على المساعدات الغذائية، التي تمنحها بعض الجمعيات.كما شهدت فرنسا احتجاجات متقطعة، للمطالبة برفع الأجور وتحسين المعيشة بات معها التضخم وارتفاع الأسعار في أولويات شكوى المواطنين.أيضا تناقلت وسائل إعلام مشهدا صادما أمام أعين المارة، حيث هاجم ملثم ثلاثة أشخاص بسلاح رشاش كانوا متوقفين بأحد شوارع مدينة مارسيليا الفرنسية.ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة إقدام الملثم بكل جرأة على إطلاق النار على الأشخاص، حيث نتج عن ذلك مقتل شخصين وإصابة آخر.أيضا دعت نقابات تمثل العاملين في متاجر شركة أبل في فرنسا إلى تنظيم إضراب، وذلك قبيل طرح آيفون 15 للبيع، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.وقالت نقابة عمال الاتحاد العام للعمل، متاجر تجزئة أبل "سي.جي.تي أبل ريتيل" في بيان لجبهة النقابات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": بعد قرار الإدارة تجاهل مطالبنا ومخاوفنا المشروعة بالكامل، تدعو النقابات الأربع الممثلة للعاملين في أبل ريتيل في فرنسا، إلى تنظيم إضراب".