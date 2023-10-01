الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

في الأماكن العامة..

في عهد ماكرون كاره الإسلام.. الفرنسيون تحت وطأة "القتل والجوع وبق الفراش"

إيمانويل ماكرون
ماكرون
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تتعرض فرنسا لأزمات معيشية، والتي بدت فيها كدولة نامية وفقيرة من دول العالم الثالث.

ومنذ مجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا تتعرض لأزمات وتعثر في الأمور المعيشية والاحتجاجات والتي بدت بأصحاب السترات الصفراء وانتهت بانتشار البق في المواصلات العامة.اضافة اعلان

بق الفراش في فرنسا:


يأتي هذا مع توجيه انتقادات واسعة ضد السلطات الفرنسية على منصات التواصل بسبب انتشار حشرات "بق الفراش" في أماكن عدة بالبلاد، خاصة المواصلات العامة.

وقد ظهرت الحشرات بشكل واسع على مقاعد القطارات وفي محطات المترو، ما تسبب في هلع بين الركاب وتخوفهم من ركوب المواصلات العامة.

الظاهرة المزعجة دعت وزير النقل الفرنسي إلى طلبه الاجتماع مع المسؤولين في وسائل النقل لأجل مواجهة المشكلة.

طوابير على بنوك الطعام بفرنسا:


وكان طلاب فرنسيون قد نظموا اعتصاما في العاصمة باريس، ونصبوا خيامهم أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على ارتفاع تكاليف الحياة الجامعية.

في حين اصطف آخرون أمام بنك الطعام في ليون، للحصول على حصتهم من المساعدات الغذائية.

وشارك عدد كبير من الطلبة في الاحتجاجات التي دعا إليها اتحاد الطلبة، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، مطالبين بإيجاد حل للغلاء وارتفاع تكاليف نفقات المعيشة، لاسيما على مستوى السكن والإطعام في الأحياء الجامعية.

يأتي هذا بالتزامن مع ما وثقه ناشطون ومدونون من مشاهد لطابور من الطلبة أمام بنك الطعام في ليون بجنوب شرق فرنسا، منتظرين الحصول على المساعدات الغذائية، التي تمنحها بعض الجمعيات.

كما شهدت فرنسا احتجاجات متقطعة، للمطالبة برفع الأجور وتحسين المعيشة بات معها التضخم وارتفاع الأسعار في أولويات شكوى المواطنين.

قتل أمام المارة في مارسيليا:


أيضا تناقلت وسائل إعلام مشهدا صادما أمام أعين المارة، حيث هاجم ملثم ثلاثة  أشخاص بسلاح رشاش كانوا متوقفين بأحد شوارع مدينة مارسيليا الفرنسية.

 ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة إقدام الملثم بكل جرأة على إطلاق النار على الأشخاص، حيث نتج عن ذلك مقتل شخصين وإصابة آخر.

إضراب موظفي أبل:


أيضا دعت نقابات تمثل العاملين في متاجر شركة أبل في فرنسا إلى تنظيم إضراب، وذلك قبيل طرح آيفون 15 للبيع، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

بيان جبهة النقابات:

وقالت نقابة عمال الاتحاد العام للعمل، متاجر تجزئة أبل "سي.جي.تي أبل ريتيل" في بيان لجبهة النقابات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": بعد قرار الإدارة تجاهل مطالبنا ومخاوفنا المشروعة بالكامل، تدعو النقابات الأربع الممثلة للعاملين في أبل ريتيل في فرنسا، إلى تنظيم إضراب".

اقرأ أيضا

حقوق كبار السن
3:33 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

"شؤون الأسرة": كيف نتعامل مع كبار السن؟

غلع غفف
1:04 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بمشاركة ١٩٠ دولة.. انطلاق المؤتمر العالمي للبريد برعاية خادم الحرمين

ميزانية 2024
1:02 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بعد الإعلان عن الميزانية.. سيناريوهات إيرادات المملكة في 2024

القهوة
11:32 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

في يومها العالمي.. تعرف على أشهر 8 أنواع من مشروب القهوة في العالم

اقرأ أيضا

إنذار لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وصواعق رعدية

التأمين على المركبات .. ماذا تفعل لو تأخرت في الحصول على الوثيقة؟

وجه فرنسا الحقيقي.. قتل عشوائي بالشوارع وطوابير على بنوك الطعام

للمرة الثالثة بالعراق.. قتلى في حفل زفاف بعد عرس الحمدانية وتسمم حفل كركوك

لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة والمدينة وهذه المناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

بنوك طعام فرنسا 9:16 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

وجه فرنسا الحقيقي.. قتل عشوائي بالشوارع وطوابير على بنوك الطعام

WameedMUCDepNew_2019_83118648_1 8:12 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

المشكلة والحل.. كيف تعرف وتواجه نسبة إشعاعات هاتفك؟

اقرأ أيضا

لرلىلرىرلؤ
6:28 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

"لهم بالمرصاد".. دوريات الأمن تهاجم تجار السموم في عدة مناطق

جرين لاند
11:54 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

لقضاء عطلة ترفيهية عائلية.. حديقة جرين لاند تبوك "جمال الطبيعة الخلابة"

سجون أمريكية
6:05 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

خبراء الأمم المتحدة: ممارسات السجون الأمريكية عنصرية و"مهينة للكرامة الإنسانية"

089
2:27 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم ويضبط مخالفين في عدة مناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

إيمانويل ماكرون
6:35 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

في عهد ماكرون كاره الإسلام.. الفرنسيون تحت وطأة "القتل والجوع وبق الفراش"

منصة مساند
6:08 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

استقدم سائقاً لا يعرف القيادة.. هل يمكن استرداد تكلفة الاستقدام؟

ابن عثيمين
5:55 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل السجود أثناء تلاوة سورة "ص" يبطل الفريضة.. بماذا أجاب بن باز وابن عثيمين؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:51 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

التأمينات توضح آلية الاستبعاد وعلاقتها بصاحب العمل

حساب المواطن
5:35 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

موظف بالقطاع الخاص.. هل يحق له التسجيل في حساب المواطن؟

أخبار السعودية
4:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. انخفاض أسعار العقارات وغياب الطلاب و بيانات حساب المواطن