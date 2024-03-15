من الجوف لعسير.. ضربات أمنية مفاجئة لمهربي المخدرات وضبط عشرات المخالفين

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط 17 إثيوبيًا لتهريبهم 495 كيلوجرامًا من القات



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



إحباط تهريب تهريب 375 كيلوجرامًا من القات



القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

