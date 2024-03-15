من الجوف لعسير.. ضربات أمنية مفاجئة لمهربي المخدرات وضبط عشرات المخالفين

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط
17 إثيوبيًا لتهريبهم 495 كيلوجرامًا من القاتففي
منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 17 مخالفًا
لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 495 كيلوجرامًا من نبات القات
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروفي
الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الحشيش
والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب تهريب 375 كيلوجرامًا من القات أحبطت
الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 375 كيلوجرامًا من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
القبض
على شخص لترويجه مواد مخدرةوفي
الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من
الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.