ضبط 18 مخالفًا.. ضربات أمنية مفاجئة لتجار السموم من الجوف حتى جازان

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجّهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط 8 مخالفين لتهريبهم 320 كيلو من القات



ضبط شخص لترويجه الحشيش والإمفيتامين



إحباط تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط شخص بالجوف لترويجه مادة الحشيش



ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة والترويج لحملات عمرة وهمي



ففي منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وفي الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.في الوقت نفسه، قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و(3) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية، لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل لحسابهم الخاص والترويج لحملات عمرة وهمية في مكاتب غير نظامية، بغرض النصب والاحتيال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.





ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

